Orman ürünleri dediğimizde genelde odun anlaşılır ama birçok alt kırılımı vardır: Endüstriyel odun (kereste, kontrplak, lif levha vb.), yakacak odun, kâğıt ve kâğıt hamuru ürünleri, reçine, sakız, mantar, tıbbi bitkiler gibi odun dışı orman ürünleri (NTFP - Non-Timber Forest Products).

Türkiye hiçbir kategoride ya da genel olarak orman ürünlerinde dünyanın en büyük 10 üreticisi arasında değil. Ekvador, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi bizden çok daha az gelişmiş ülkeler bu listede var. Finlandiya, İsveç gibi ülkeler yüksek teknolojiye sahip kâğıt ve orman ürünleri sanayisinde liderken Hindistan gibi göreceli düşük teknoloji ülkeleri yakacak odun pazarında birinci. Kanada dünyanın en büyük kereste ihracatçısı. Çin ise en büyük kontrplak üreticilerinden.

Bu bir odun sektörü analiz raporu değil ama odun deyip geçmemek lazım. Önce yetiştireceksiniz, sonra yüksek yatırım gerektiren tesislerde işleyeceksiniz, sair ürünlere dönüştüreceksiniz sonra da ikinci bir inovasyon ve tasarım katmanı ile katma değerli ürünlere çevireceksiniz. Ancak öyle Weyerhaeuser, Georgia Pacific gibi şirketler ortaya çıkıyor. Biz de ne odun var ne inovasyon. Neden acaba?

IKEA gibi inovatif bir marka yaratmak için arkasında güçlü bir sanayi, yetişmiş iş gücü, stratejik düşünebilen yöneticiler ve akıllı siyasetçiler gerekiyor. Ben de masa yapıyorum elin oğlu da. Ama dünya Edip Cansever gibi onlarınkine "masa da masaymış ha" diyor.

Birbirimizin eline odun vermekle sorunlar çözülseydi keşke. Madem "barış' ikliminden bahsediyoruz odun ya da sopa yerine neden bilgisayar ve teknoloji vermek aklımıza gelmiyor? Yoksa bu bir çap meselesi mi? Odunun çapı ile orantılı hayallerimiz işte bu kadar. Sonuç ortada: Mobilya ve ağaç ürünleri nadir dış ticaret fazlası verdiğimiz sektörlerden birisi olmasına rağmen tüm dünyanın bildiği tek markamız yok.

Marka yaratmak, gelişmek, inovasyon ve teknoloji üretmek tek başına müteşebbisi aşan konular. Gelişmiş ekosistemler ister. Aynı şekilde eğitimli nüfus ve vizyoner politika yapıcılar gerekir. Herkesin kendisine demokrat olduğu ve ırkçılıktan dem vuranların milliyetçi damarlarını ıslah etmediği sürece bu kafalarla ancak çelikçomak oynarız. Sopalar elimizde (bir başka baharı) bekleriz.