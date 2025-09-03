Tehlikenin farkında mısınız?

Bir kaç hafta önce Amerika’da 16 yaşında bir genç ChatGPT ile sohbeti sonrası bunalıma girerek intihar etti. Yapay zekânın kullanım amaçlarına (use case) dair araştırmalar, dehşet sonuçlar veriyor. Bir çok bilimsel çalışma, yapay zeka ve türevlerinin düşünce tembelliğine yol açtığını gösterdi.

Filtered platformu tarafından yeni yapılan çok daha enteresan bir araştırma, yapay zekânın kullanım senaryolarını sıralıyor. 2024 yılında en tepede yer alan “fikir geliştirme”, bu yıl 6. sıraya gerilemiş. Geçen yıl 3. sıradaki “araştırma” ise bu yıl ilk 10’dan tamamen çıkmış.

2025 yılında YZ`nin ilk üç kullanım amacı (use case) şu şekilde:

1- Therapy/companionship (terapi ve arkadaşlık yap)

2- Organizing my life (hayatımı organize et)

3- Finding new purpose (bana bir yaşam amacı bul)

Bu ürkütücü sonuçlar bize şunu anlatıyor:

- İnsanlar yalnız ve psikolojik desteğe ihtiyacı var.

- Kendimizi ve zamanımızı yönetim sorunu yaşıyoruz.

- Büyük kitlelerin hayatı anlamsısca akıyor. Bir yaşam amacı arıyorlar.

Asıl ürpertici olan ise psikolojik olarak hayatımızı tamamen bir makineye delege etmeye hazır olmamız. Yapay zekadan tüm sorunlarımızı çözmesini bekliyoruz. Kendimizi yetersiz görüp yapay zekayı ilahlaştırmamız, gelecek adına dehşet verici.

İnsan zekâsı ve onuru bu noktaya indirilir ve teknoloji bu kadar kutsanırsa, sair odaklar milyarlarca insanı kontrol edebilir, istediği şekilde yönlendirebilir ve rahatlıkla manipüle edebilir.

Sosyal medya ile başlayan yığınların uyuşturulması, yapay zekâ uygulamaları ile zirveye çıkacağa benziyor. Kendi aklına güvenmeyen büyük bir kitle ve onun bu zaafını istismar etmeye hazır bir güç istenci insanlığın geleceği adına büyük tehdit demektir. Eğer silkilenip uyanmazsak, tüm distopyalara bir adım kaldı.