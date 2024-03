İş dünyasının kadın emektarları

DUYGU ŞAHİN

ANTALYA NOTLARI

Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Bu özel gün vesilesiyle ben de iş dünyasındaki kadınları, kente değer katan kadınları kaleme almak istedim. Turizm, tarım ve sanayi, bilişim kenti Antalya’da, hemen hemen her sektörde kadınları görmek mümkün. Yaptıkları işin erbabı olan kadınlar, bulunduğu yerde fark yaratıyor. Kadınlara fırsat verilince neler yapabildiklerini bizler sahada görüyoruz. Gelin mücadeleci kadınlara birlikte bakalım… Akdeniz Üniversitesi’nin ilk kadın Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan. Eşiyle birlikte yaptıkları yüz, kol ve rahim nakillerinde dünyaya adını duyurduktan sonra başarısını üniversite yönetiminde de gösteriyor. Hatta 24 fakülte içerisinde 9 kadın dekanın fakülteyi yönetmesi, biz kadınlar için gurur verici.

ATSO Yönetim Kurulu’nun tek kadın temsilcisi Hatice Öz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden ‘Yılın Başarılı İş İnsanı’ ödülünü aldı. Aynı zamanda yaptığı projelerle de adından sıkça söz ettiriyor.

Antalya İş Kadınları Derneği’ne (ANTİKAD) ikinci kez seçilerek güven tazeleyen Fatma Kotanak, 77 kadın üyesi ile kadınların hayatın her yerinde başarılı olduğunu bize gösteriyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim yapan fabrikaların gücü olan kadınları burada yazmazsak büyük eksiklik olur. Canan Gürkan, Elçin Ekici Öztürk, Funda Çelik, Gonca Demirci, Özge Teomete, Beyhan Bacanak İmral Atılgan, Nesrin Ayan, Ayşe Sünbüloğlu, Ceren Kestane, Yeliz Kırtız, Songül Ertunç, Aysun İnal, Aydan Karaca, Güngör Saraçoğlu, Melek Saraçoğlu, Hazal Karaman, Simay Şahinyılmaz, Nazlı Can Delibaş, Gülçin Yazıcı, Melika Yayla, Ayşenur Bacanak, Burcu Meşhur, Ebru Yayla, Belenir Nazlı Kirman, Gizem Fırat…

Onlar üretimin içerisinde hep varlar. OSB’de 5 bin 500 kadın, sekretaryadan muhasebeye, güvenlikten paketlemeye, kaynaktan prese, operatörlükten üst düzey yöneticiliğe kadar üretimin her kademesinde görev yapıyorlar. Bunda OSB Başkanı Ali Bahar’ın hakkını teslim etmek gerekiyor. OSB yönetimi, organize sanayide kadının gücünü “Sanayide Kadın” programıyla dijital platformlardan kamuoyu ile paylaşıyor. 11 Mart’ta lansmanı yapılacak programı izlemenizi tavsiye ederim. Her ne kadar isimlerini burada yazamasam da her sektörde kadın izini görmek mümkün. Sanayideki torna tezgahında çalışan kadınlarımız, tekstil atölyelerinde üretimin başında olan kadınlarımız, ameliyat başında hastasına şifa olan kadınlarımız, tarlada domates toplayan kadınlarımız… Yani anlayacağınız iş dünyasında kadının adı sadece kağıt üstünde değil, kadınlar işin her yerinde varlar. Çünkü kadın elinin değdiği her iş güzelleşiyor…