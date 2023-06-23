K. Maraş’tan portreler

Yüzyılın felaketi olarak kayda geçen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminin merkezi Kahramanmaraş'ta, büyük yıkımın yaralarını sarmak için herkes canla başla çalışıyor. Ekonomiyi ayağa kaldırmak için her kesimde çaba harcanıyor.

Kahramanmaraş’ın var olan ama hak ettiği değeri bulmayan, pek de bilinmeyen değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yapılıyor.

GASTRONOMİ VE TURİZM POTANSİYELİ

Bu kapsamda öne çıkan değerlerden biri de gastronomi ve turizm. İkisi bir birine bağlı ve bir birini tamamlayan bu iki alanda ortaya çıkarılması; daha doğrusu tanıtılması gereken bir potansiyel var.

Başkonuş Yaylası bu konuda lokomotif rol üstlenmiş.

2011 yılından itibaren özel işletme statüsüne giren Başkonuş Yaylası Erdoğanyılmaz Ailesi tarafından yönetiliyor.

ERDOĞANYILMAZ AİLESİ

Baba Serdar Erdoğanyılmaz’ın Başkonuş Yaylası’nda başlattığı girişim şimdi oğlu Serhan Erdoğanyılmaz'ın yönetiminde. Oğul Erdoğanyılmaz, her bakımından örnek alınacak çalışmalar yürütüyor.

Erdoğanyılmaz ailesi, çalışmalarını Başkonuş Yaylası üzerinden Kahramanmaraş’ın bütününü bir turizm destinasyonu haline getirme temelinde yürütüyor.

Erdoğanyılmaz ailesinin bir de Süreyya hanımı var ki, O’nun üzerinden yerel lezzetler tadılırken bir kültür şöleni yaşanıyor. Öyle ki tek başına bu bile Kahramanmaraş’ı gastronomide destinasyon haline getirebilir.

TURİZM DESTİNASYONU OLMAYA ADAY

Başkonuş Yaylası’ndaki ardıç, sedir ve göknar ağaçlarının ürettiği oksijene, Akdeniz’den gelen nemli havanın da karışmasıyla bağışıklık sistemini güçlendiren sağlıklı bir ortam oluşturuyor.

Yalnız Başkonuş Yaylası değil, diğer bölgeleri ile Kahramanmaraş sahip olduğu birçok özelliği ile gelecekte turizm destinasyonları listesinde yer almaya aday.

AFŞİN ASHABI KEHF (YEDİ UYURLAR)

Başkonuş Yaylası yakınında Afşin’deki Ashabı Kehf (Yedi Uyurlar) mağarası UNESCO’nun yedek listesine Türkiye’den girmiş tek yer.

BÖLGE STANDARDLARI ÜZERİNDE BİR TESİS: ORKİS OTELİ

Bunun yanında Döngel bölgesinde bir oteller bölgesi oluşuyor. Bunlar arasında dünyanın birçok ülkesinin önemli giyim markalarını üreten Piserro’nun sahibi ve Necip Fazıl Kısakürek’in akrabası Ali Rıza Kısakürek’in kurduğu, Mustafa Dayanıklı yönetimindeki 5 yıldızlı Orkis Oteli, bünyesinde tam donanımlı termal tesisi ve aqualandı; donanımı, düzeni, personeli ve hizmeti ile bölge standartlarının üzerinde bir konumda.

SEYDİHAN KÜÇÜKDAĞLI ŞANSI

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu turizm potansiyelinin su yüzüne çıkarılıp kullanılabilir hale getirilmesinde 20 yıldır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapan Seydihan Küçükdağlı’nın orada olması şehir için bir şans.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI

Kahramanmaraş’ın yüzyılın felaketi deprem sırasında açıklamalarıyla akılda kalan yaptıkları ile alınacak iki ilçe belediye başkanı var. Bunlardan ilki bugüne kadar hep il merkezleri tarafından alınan EXPO 2023’ü ilk kez bir ilçede yapılacak şekilde alan 12 Şubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek. Diğeri ise ürettirdiği lavantayı işleyecek tesis kurup ihraç eden, kurduğu güneş enerji sisteminden kendi gereksinimini karşıladıktan sonra dışarıya satarak belediyeye aylık 450 bin TL gelir sağlayan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven.

Bunlar kurtuluş savaşında düşman işgalinden kurtulan ilk şehir olarak destan yazan ve ‘Kahraman’ unvanını alan Maraş’tan yalnız birkaç portre. Bunlar gibi çok sayıda kişi var.

Sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için takdire değer çaba harcayanların varlığı ile yapılması gerekenleri yapma konusunda azimli böyle bir insan gücü olması her yer için olduğu gibi Kahramanmaraş için de, Anka kuşu örneği küllerinden yeniden doğmak için önemli bir avantajdır.