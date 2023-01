Mail silme hareketi!

Artık kağıtsız ofisler yaygın. e-Devlet sayesinde milyarlarca sayfalık doküman kâğıda dökülmüyor. Dijital kitaplar giderek yayılıyor. Peki biliyor musunuz, dokümanları dijitalleştirmek bizi kurtarmıyor. Çünkü onları dijital ortama taşımak sıfır enerji kullanımı anlamına gelmiyor. Bir kere dijital ortamdaki her hareket iz bırakıyor, üretilen her dijital doküman bir yer kaplıyor. Bilgisayar ya da cep telefonunuzun tuşuna neredeyse her basışınızın dijital dünyada bir karşılığı var.

Ve veri ambarları dolup dolup taşıyor. İşte bunlar yeni ambarlar/yeni sunucular, ilave depolama kapasiteleri ihtiyacının ortaya çıkması demek. İyi de tüm bunlar enerjisiz olmuyor. İnternette atacağınız her adım, yapacağınız her açıklama, her tıklama, her beğenme, her yorum, bir yerlere kaydediliyor ve alan kaplıyor. Kullanmadığınız halde siz müdahale etmediğiniz sürece de öylece duruyor. Aslında durmuyor, sürekli enerji harcatıyor. Veri yığınlarını her an erişime açık tutmak için kullandığımız iletişim altyapısı da öyle.

Peki ne yapmalı? Bu soruya çok net cevap veren bir kampanyaya rastladım. Çok basit bir hamle ile enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen bir kampanya bu. Üstelik enerji üretip satan bir firma başlatmış.

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl’ün bir paylaşımı ile haberdar olduğum “HEPİNİZİ MAIL SİLME HAREKETİNE DAVET EDİYORUZ” başlıklı kampanya duyurusunda şöyle deniliyor:

“Enerji tüketiminin azalmasına destek olmak için bir challenge başlattık. Mail kutunuzdan 50 mail’i silip üç arkadaşınızı bu challenge’a davet etmeye var mısınız? Mail kullanan herkes mail kutusundan 50 mail silse ortalama 8.6 milyon GB verinin temizleneceğini ve veri merkezlerindeki enerji tüketiminin azalacağını biliyor muydunuz?”

Enerji Verimliliği Haftası’nda böylesi ilginç ve anlamlı bir kampanyayı başlattıkları için tüm Enerjisa Üretim ekibini kutluyorum.