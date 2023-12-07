Kalyon PV ABD’ye fabrika kuracak

Yüzde 80’in üzerinde yerli katkıyla güneş paneli üreten Kalyon PV 2024’te 100 milyon dolarlık ek yatırım yapacak. Şirket CEO’su Ersan Tüfekçi, ilk panel sevkiyatını yaptıkları ABD’de üretim yatırımı için de fırsat kolladıklarını açıkladı.

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Avrupa’nın en büyük entegre güneş enerji teknolojileri tesisini büyütmeye devam eden Kalyon PV, 2023 yıl sonu değerlendirmesini ve 2024 yılı hedefl erini duyurdu. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Kalyon PV solar ekipmanları üretim tesislerinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada “Bu tesis, Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliğini taşıyor. Burada çok önemli yatırımlar yaptığımız büyük bir Ar-Ge merkezimiz de var” dedi.

Çip üretecek altyapıya sahip

Kalyon PV tesislerinin aynı zamanda çip üretimi için gerekli yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip bir merkez olduğunu kaydeden Lütfü Elvan, “Gelecekte Türkiye olarak çip üretimini gerçekleştireceksek; bu fabrikada bunun ilk adımını atıyoruz diyebiliriz” diye konuştu.

Hedef 10 GW’lik kapasite

Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, yüzde 80’in üstünde bir yerlilik oranıyla yılda 2 GW’lık güneş paneli ürettiklerini belirtti. İngot, wafer, hücre ve panel olmak üzere entegre biçimde yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı ile üretim yaptıklarını kaydeden Tüfekçi, “Hedefimiz, üretim kapasitesini 10 GW’a çıkarmak” dedi.

İlk yüksek tonajlı ihracat

Kalyon PV’nin ilk yüksek tonajlı ihracatını geçtiğimiz aylarda ABD’ye gerçekleştirdiğini anlatan Ersan Tüfekçi, “2025 yılında 500 MW ihracat yapmayı hedefl iyoruz” ifadelerini kullandı. 2024’te 100 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedefl ediklerini anlatan Tüfekçi, bunun 70 milyon dolarlık kısmını, kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları güneş enerji santrallerinin oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Avrupa ver ABD’de yatırıma doğru

Ersan Tüfekçi, Kalyon PV’nin, Avrupa’nın en büyük GES yatırımı unvanına sahip 1.3 GW’lik Kalyon Karapınar güneş santrali dahil, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarındaki toplam 3 GW’lik GES yatırımının panel tedarikçisi olduğunu kaydetti. Kalyon PV’nin yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık değer yaratır duruma geldiğini anlatan Tüfekçi, “Bu değer yurt içi talebin karşılanmasının yanı sıra Türkiye’nin ihracattaki gücünü de artırmaktadır. Avrupa ve Amerika’da yatırım fırsatı için şartların olgunlaşmasını bekliyor, yatırım için gün sayıyoruz” dedi.

Tarımsal GES’ler için Ar-Ge

Ersan Tüfekçi’nin verdiği bilgiye göre Kalyon PV, güneş panellerinin altında mahsul yetiştirme imkânı sağlayarak güneşten elde edilen toplam verimi artıran tarımsal GES (agrivoltaik) alanında çalışmalar yürütüyor. Ankara Ayaş’ta 1,6 dönüm üzerine kurulmuş yaklaşık 100 kilovat kapasiteli bir Tarım GES pilot uygulamasıyla çiftçiler için Ar-Ge yapılıyor. Bu projede Kalyon PV’nin güneş panelleri kullanılıyor. Kalyon PV’nin koordinatörlüğünde İngiltere, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den 14 proje ortağı ile aynı arazi alanını hem tarım ürünleri hem de yenilenebilir enerji üretmek için kullanmanın yolunu açan agrivoltaik modül geliştiriliyor.

İzlenebilir tedarik zinciri

Kalyon PV, Güneş paneli üretimini izlenebilir tedarik zinciriyle gerçekleştiriyor. Bu model sayesinde ürün kalite süreçlerini uçtan uca yöneterek yüksek kalitede ürünler elde edebildiklerini anlatan Ersan Tüfekçi, “Ülkemizin 2053 net sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında, Kalyon PV olarak biz de 2050 yılına kadar Net Sıfır emisyonları hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Isıyı, suyu, gazı geri kazanıyor

Kalyon PV fabrikasında çalışan kompresörlerin ürettiği ısı ile wafer (dilimlenmiş ingot) ve ingot fabrikalarında saatte ortalama 40 ton, yılda yaklaşık 45 ton su geri kazanılıyor. Kalyon PV’nin çatısında yer alan yaklaşık 5 MW’lık çatı tipi güneş enerjisi santrali sayesinde üretimde kullanılan enerjinin önemli bir kısmı temiz enerjiden elde ediliyor. Argon geri dönüşüm sistemiyle dışarıdan temin edilen Argon gazının tüketim oranı yaklaşık yüzde 80 oranında azalmış durumda.

Yenilenebilirde koşu dönemi

2023 yılı başında Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonunun açıklandığını hatırlatan Tüfekçi “Cumhurbaşkanımız, 2035 yılında Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesinin 53 GW olacağını açıkladı. Bugün bu rakam 10 GW. 12 yıl içinde 53 GW’a çıkacağız ve bu yaklaşık her yıl 3-4 GW’lık kurulum demektir. Dolayısıyla Türkiye yenilenebilir enerjide koştuğu bir döneme giriyor. Bizler Kalyon PV olarak ülkemizin belirlediği hedefl ere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ İÇİN ELEMAN YETİŞECEK

Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, Kalyon PV’nin sadece kendi iş gücü değil, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için de çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Millî Eğitim Bakanlığı ile bir eğitim protokolü imzaladıklarını açıklayan Ersan Tüfekçi, buna göre, teorik eğitimlerini Mesleki Eğitim Merkezlerinde alan öğrenciler, pratik eğitimlerini Kalyon PV entegre fabrikasında alacak. Teorik ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan gençler, güneş teknolojileri alanında meslek sahibi olacak.

Hedef karbon nötr fabrika

Kalyon PV tesisleri, 2024 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin edip karbon nötr bir fabrika haline gelmeyi hedefl iyor. Fabrikada üretilen güneş panellerinin sevkiyatında kullanılan ambalajlarda modernizasyon çalışmaları sayesinde yıllık yaklaşık 3718 adet ağaç kesiminin önüne geçildi.