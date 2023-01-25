Mersin, Ana Konteyner Limanı’nda somut adım bekliyor

Ahmet Yiğit

ahmet.yigit@nbe.com.tr

Türkiye’de 1960’lı yıllarda turizm atakları yapılırken Mersin, turizm veya sanayi-liman arasında tercih yapmak zorundaydı. O zaman küçük bir liman şehri olan Mersin tercihini, sanayi ve limandan yana yaptı. Liman uğruna vazgeçtiği turizmde son yıllarda ataklar yapmaya çalışsa da beklenen dönüşleri alamayan Mersin, bir kötü haberi de ana konteyner limanından aldı.

Çukurova’nın bereketli topraklarından çıkan ürünler ve son zamanlarda başlayan hızlı sanayileşme ile artan ürünleri, Mersin Limanı sayesinde dış ülkelere ihraç ediliyor. Lojistik altyapısı ve sahip olduğu konum itibarı ile liman hizmeti veren Mersin’de mevcut limanın kapasitesinin artırılması için 375 milyon dolar harcanacak. 2,6 milyon TEU konteyner, 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle 5 kıtaya doğrudan hizmet veren limanda genişleme çalışmalarının ardından 3,6 milyon TEU konteyner yük kapasitesiyle hizmet verilecek. Ancak Mersin sahip olduğu hinterlant nedeniyle yeni bir liman talep ediyor.

Fakat kentin kanayan yarası olan Mersin Ana Konteyner Limanı konusunda kent dinamikleri şikayetçi. Mersin Ana Konteyner Limanı, Çandarlı ve Filyos Limanları, 1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan kalkınma planlarında yer aldı. Yaklaşık 33 yıldır bütün kalkınma planlarında yer alan Mersin Ana Konteyner Limanı’nın ismi 11’inci Kalkınma Planı’nda Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı olarak değiştirildi.

Kentin gösterdiği tepkinin ardından dönemin siyasetçileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ana konteyner limanının yeri Mersin’dir, başka yere yapmak gibi bir düşüncemiz yok” dediler. Ancak çok değil, 3 yıl sonra fizibilite ve ÇED raporları tamamlanan limanın Adana’nın Yumurtalık ilçesine yapılacağı ortaya çıktı. Gelen tepkiler üzerine Bakanlık, Adana’ya yapılacak ana konteyner limanının farklı proje olduğunu söylese de yatırım için somut adım bekleyen Mersinliler verilen cevapla tatmin olmadı. Kent, gösterilen yoğun tepkilerden dolayı bu açıklamanın yapıldığına, uzun yıllardır bekledikleri yatırımın kaydırıldığına inanıyor.

12 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle 355 milyon Euro bedelle inşa edilecek yeni konteyner limanıyla bölgede 8 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bu yeni limanı Mersin’in hinterlandındaki diğer illerde faaliyet gösteren lojistik firmaları da istiyor.

Kentin kaderinde yeni bir evre açacak yatırımın Mersin’den alınmaması için kent dinamikleri şu ifadeleri kullandı:

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: Seneler süren bilimsel çalışmaların, verimlilik ve uygunluk analizlerinin sonunda ortaya çıkan bu önemli yatırımın bazı basit lobi faaliyetleri ile Mersin dışında başka bir bölgeye kaydırılması bu önemli projenin boşa çıkmasıdır, işe yaramaz hale gelmesidir.

MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu: Mersin’de belirlenen yerde Ana Konteyner Limanı’nın yapılması ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi için bir zorunluluktur.

MESİAD Başkanı Hasan Engin: Defalarca basın açıklaması yaptık, çeşitli girişimlerde bulunduk. Mersin Ana Konteyner Limanı’nın başka bir alana yapılması halinde kentimizin önemli bir finansal kaynağı ve istihdam kapısı kaybedilecek. Bunun geri dönülmez zararları olacak.

MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş: Uzun zamandır beklediğimiz yatırımımız kentimizden alınamaz. Mersinliler hiçbir zaman ana konteyner limanından vazgeçmeyecek.