Yusuf Memiş, GPC yönetimine seçildi   

Mersin notları - Ahmet Yiğit

Başhan Agro Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Memiş, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda Küresel Bakliyat Konfederasyonu (Global Pulse Confederation-GPC) yönetimine seçildi. 2017 yılından bu yana şirketlerinde görev alan Yusuf Memiş, genç yaşında elde ettiği deneyimi GPC ile taçlandırdı.

Mersin’de iş dünyasının sevilen simalarından ve kentte iyi diyalog kanallarına sahip olan Yusuf Memiş, sakin ve olaylara profesyonel bakabilen yapısının meyvelerini uluslararası önemli bir meslek kuruluşundan almış oldu.

İngiltere’de dil eğitimi alan Memiş, daha sonra Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü’nü bitirip 2017 yılında şirketin dış ticaret departmanında görev almaya başladı. Şirketin son yıllarda yaptığı birçok ihracatta imzası olan, dış ticaret direktörlüğü sayesinde yurtdışı iş deneyimi artan Yusuf Memiş, GPC’ye verdiği ilk röportajında hem ülkemiz hem de gençler adına şu güzel cümleleri kurdu: “Geleceğe dair umutlarımız ve planlarımız açısından Türkiye’ye ne gerekiyorsa katkı sağlamaya kararlıyım. Türk yetkililerin, GPC’nin küçük sektör paydaşları arasında tanınırlığını ve katılımını artırmak için sektör etkinliklerine ve toplantılarına katkıda bulunacağını umuyorum. Genel olarak bakliyat pazarında genç neslin daha aktif rol almaya başladığını görüyorum. Hedefim onları GPC Yönetim Kurulu’nda en iyi şekilde temsil ederek, gençlerin piyasada daha aktif rol almasını sağlamak.”

Yusuf Memiş’in kısa sürede başarı elde etmesini sağlayan en önemli etkenlerden birisi de aile yapısıdır. Çocuklarının eğitimlerine önem veren aile bireyleri, aynı zamanda iş deneyimleri elde etmeleri için şirkette görevler veriyorlar. Böylece yeni nesil, iş hayatına aktif şekilde atılmadan deneyim elde ediyor, sektörü yakından tanıyor ve en önemlisi de işin mutfağına girmiş oluyor.

Ülkemizin bakliyat sektöründe dünyada söz sahibi olduğunu belirten Yusuf Memiş, özellikle tarımsal kalkınmanın artırılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve katma değer oluşturulması için çalışmalar yapacaklarını aktarıyor.

Bu başarıyı ve yatırımları sürdürülebilir kılmak istediklerini belirten Yusuf Memiş, yönetim kurullarıyla birlikte sürekli sektörün ve pazar piyasasının gerekliliklerine göre adım attıklarını dile getiriyor.

Aile şirketlerinin yapısını avantaja dönüştürüp, kendini geliştiren ve genç yaşında GPC Yönetim Kurulu’na giren Yusuf Memiş’i tebrik eder başarılarının devamını dileriz.