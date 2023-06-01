Mersin konforlu ulaşım umudunu bu kez kaybetmek istemiyor

Mersin notları -Ahmet Yiğit

Bir yanını Akdeniz’in mavi sularına, diğer yanını Toroslar’a yaslayan Mersin, Çukurova’nın eşsiz doğasıyla bezenmiştir. 520 arkeolojik sit alanı bulunan, 9 bin yıllık tarihe sahip Mersin, kültür, deniz ve doğa turizmi açısından zengin seçeneklere sahip. Deniz suyu sıcaklığı, yeşil koyları ve sıcak havasıyla Mersin kıyıları ‘turizmin gizli cenneti’ olarak adlandırılıyor. Mersin, yılda en az 2,5 milyon konuk ağırlıyor. Ancak rağbet gören bir il olmasına rağmen Mersin, ulaşım başta olmak üzere birçok sorunun çözülmesini bekliyor. Özellikle komşu iller tatil için Mersin’i seçerken, hem konukları hem de Mersinliler için trafik kabusu yaşanıyor. Merkezden Erdemli’ye kadar 40 kilometrelik yolu gitmek saatler sürüyor. Özellikle hafta sonları dönüş saatlerine kalanlar için trafik çileye dönüşüyor.

Gaziantep’ten 3, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya’dan 5 saatte kente gelenler, Mersin-Kızkalesi arası 60 kilometrelik yolu 2 saatte gidemiyor. Otoyolun Çeşmeli’de son bulması ile D400 karayoluna bağlananların çilesi başlıyor. Çeşmeli-Taşucu otoyolunun hayata geçirilmesi için uzun yıllardır bekleyen Mersin, beklediği haberi geçtiğimiz günlerde aldı. 4 yıl önce ihaleyi alan Kolin İnşaat revize istemişti. İsteği kabul gören firma, çalışmalara başladı. Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi 42 km anayol ve 11 km bağlantı yolu olmak üzere toplamda 52 km’den oluşuyor. Proje kapsamında; 7 tünel, 5 viyadük, 7 köprü, 23 üst geçit, 32 alt geçit ve 6 köprülü kavşak yapılacak.



2026 yılında yapımının tamamlanması beklenen proje kapsamında, kente gelen konuklar Mersin trafiğine karışmadan turizm bölgelerine erişebilecekler. Uzun yıllardır beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın bu yıl tamamlanmasıyla kentte hareketlilik beklenirken, Çeşmeli-Taşucu otoyolunun yapılmasıyla turizmde de hareketliliğin artacağı öngörülüyor.



Ayrıca ilerleyen süreçte Taşucu Seka Limanı’nın faaliyete geçmesiyle bu yol, bölgenin önemli lojistik yollarından olacak; Akdeniz sahil yolu otoyolla kısaltılmış olacak.



Uzun zamandır aksayan projelerden şikayetçi olan Mersinliler, bu yolun takvimine uygun bir şekilde, geciktirilmeden yapılmasını istiyor.



Sürekli geciken projelerden dert yanan Mersinliler, bu projede ilk kazmanın hızlı vurulmasından memnun olsa da son yıllarda tamamlanma süresi sürekli sarkan projelerden dolayı endişe de taşıyor. Ancak bölgede başlayan çalışmalarda yüklenici firma Kolin tarafından yapılan çalışmaların hızlı ilerlediği gözlemleniyor.