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Parasal gevşeme dönemi başlıyor ama...

Servet YILDIRIM
Servet YILDIRIM Ekonominin Halleri

Siz bu yazıyı okuduğunuz sırada Merkez Bankası çok büyük bir ihtimalle politika faizini indirmiş olacak. Böylece parasal gevşeme dönemi başlayacak.

Parasal gevşeme denilen şey çok basit bir ifadeyle muslukların açılmasıdır. Su, burada ekonomiye sağlanan likiditedir, suyun tazyiki ise gevşemenin şiddetidir. Bu tazyik parasal gevşemenin dozuna ve süresine bağlıdır. Sonuçta parasal gevşemeler genellikle parasal genişlemeye neden olurlar. 

Parasal gevşeme "öcü" değildir. Hatta gereklidir.

Çünkü hiçbir sıkı duruşun sonsuza kadar sürmesi beklenemez ve hiçbir ekonomi uzun süreli sıkı duruşları kaldıramaz. Ancak, ben bugün başlayacak olan gevşemenin ve onun yol açacağı parasal genişlemenin çok şiddetli olacağını sanmıyorum. Yani musluk açıldığında tazyikli bir şekilde gürül gürül akan bir su beklemiyorum. Çünkü enflasyonun mevcut patikası ve yukarı yönlü risklerin  fazlalığı buna imkan tanımıyor.

Verilere dayalı, kademeli, ölçülü

Kontrollü ve ölçülü bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Parasal gevşemenin şiddeti konusunda Merkez Bankası'nın verilere dayalı bir şekilde kademeli ve ölçülü davranacağını sanıyorum. Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde hareket etmesini bekliyorum.

Merkez bankaları açısından geçici oynaklıklardan ziyade temel fiyatlama davranışları belirleyicidir. Enflasyon dinamiklerinde genele yayılan ikna edici bir düşüş gerçekleşinceye kadar sıkı duruşlarını koruma eğiliminde olurlar.

Dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerleme henüz bu koşulları sağlayacak boyutta değil. Parasal gevşemenin "olması gerekenden" daha fazla ve daha hızlı gerçekleştirilmesi dezenflasyon sürecini tersine çevirebilir.  Bu nedenle  Merkez Bankası, eğer gevşeme adımı atacaksa, "gevşeme başlıyor ama ölçülü olacak" mesajını vermeli; piyasaları ve hanehalkını buna ikna etmelidir.

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