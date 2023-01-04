Sabancı’da 6’ncı kardeş gibiydim

2000 yılının temmuz ayının ilk yarısı… Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantının ana gündem maddesi şöyleydi:

Sabancı Holding CEO’su Hasan Güleşçi, kendi isteğiyle görevi bıraktı. Yerine Otomotiv Grubu Başkanı Hazım Kantarcı getirildi.

Sakıp Sabancı, Hasan Güleşçi’nin grup ve aile için yerini şöyle tanımladı:

- Hasan Güleşçi ile 40 yıldır el ele, kol kola yolculuk yaptık. Güleşçi, hem genç insanlara yeni fırsatlar açmak, hem de ailesine ve kendisine daha fazla zaman ayırmak için görevi bırakmak istediğini bildirdi.

Sabancı Holding’in temelinin 1921’de Adana’da küçük bir atölyede atıldığını belirtti:

- Sabancı Topluluğu bugün uluslararası boyutlara ulaştı. Yabancılarla önemli ortaklıklar kurdu. Yurt dışında büyük başarılara imza attı. Bu çalışmalarımız sırasında Hasan Güleşçi, Hazım Kantarcı ve diğer çok değerli arkadaşlarımız vardı.

Hasan Güleşçi, 1961 yılına uzandı:

- Sabancı Topluluğu’nda işe 1961 yılında başladım. 40 yıllık çalışma hayatımın 27 yılı en üst kademelerde geçti. Ayrılma isteğimi Sakıp Bey’e Ekim 1999’da Brezilya ve Arjantin’deki açılış törenlerine giderken uçakta söyledim.

Güleşçi, Sakıp Sabancı’nın kendisini tanıtma cümlesini paylaştı:

- Sakıp Bey, zaman zaman beni, “Hasan Güleşçi bizim 6’ncı kardeşimizdir” diye tanıtır. Ben de kendimi ailenin bir ferdi gibi görmüşümdür.

Sakıp Sabancı’nın hep dimdik arkasında durduğunu bildirdi:

- Başka gruplara göre en fazla yetkisi olan CEO bendim. 500 milyon dolarlık anlaşmaya bile tek başıma imza atma yetkim vardı.

Hasan Güleşçi, 40 yıllık çalışma döneminde Sabancı Topluluğu’nun yolculuğunu rakamlarla şöyle ortaya koydu:

Sabancı Topluluğu’nda 1961 yılında Yağsa, Marsa, Akbank, Bossa, Oralitsa, Sapek ve Aksigorta olmak üzere 7 şirket vardı. Toplam ciro 18 milyon dolardı.

1980-2000 yılları arasında ciromuz 1.3 milyar dolardan 10.5 milyar dolara, kârımız 132 milyon dolardan 1.7 milyar dolara ulaştı. Aktiflerimiz 2.2 milyar dolardan 13.6 milyar dolara çıktı. Özkaynaklarımız 141 milyon dolardan 3.8 milyar dolara yükseldi.

Çalışma dönemiyle ilgili şu özeti yaptı:

1970 yılında projeler müdürlüğüne atandım. Pek çok tesisin fizibilitesini yaptık, teşvik belgesini aldık.

1973 yılında Kordsa’nın kuruluş ve işletmeye alınması görevini üstlendim. En genç genel müdür olarak Kordsa’nın başına getirildim.

1981 yılında Lassa Genel Müdürü oldum.

1985 yılında Sabancı Holding Genel Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığını vurgulayıp, görevi sırasında kurulan ortaklıkları sıraladı:

DuPont ile Dusa, Bekaert ile Beksa, Bridgestone ile Brisa, Philip Morris ile Philsa ve PMSA, yine Philip Morris’ in gıda grubuyla Marsa-KJS ve Kraftsa, CBR ile Akçansa, Danone ile Danonesa ve Carrefour ile Carrefoursa joint venture’larının müzakerelerini ekibimle birlikte yürüttük.

Bekaert Bridgestone Philip Morris Philip Morris’ CBR Danone Carrefour Yine bu dönemde IBM’le I-Bimsa, International Paper ile Olmuksa, Toyota ile Toyotasa, Yazaki ile Yazakisa, Koch-Saba grubuyla Sakosa, Arcadia grubuyla Giysa joint venture’ları kuruldu.

Sakıp Sabancı ve kardeşleriyle (Hacı Sabancı, Şevket Sabancı, Erol Sabancı, Özdemir Sabancı) uzun yıllardır birlikte olduğunu kaydetti:

- Adana’da beraber aynı sıralarda okuduk. Daha sonra İngiltere’de birlikte kaldık. Eşim, “Sabancı Ailesi’yle bana göre daha fazla birliktesin” diye sitem ederdi.

Hasan Güleşçi’nin vefatını Sabancı Grubu’nun gazetemizde yayınlanan ilanından öğrendim.

Hasan Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun…

2 milyon dolarlık deniz kabuğu koleksiyonunu Bodrum’a bağışladı

ARALIK 2011’de dönemin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Deniz Müzesi’yle ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Sabancı Holding eski CEO’su Hasan Güleşçi, emekli olduğundan beri yaz aylarını Bodrum’da geçiriyor. 40 yıl boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinden topladığı 2 bin çeşit ve 4 bin adet deniz kabuğunu Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışladı.

Kocadon, Hasan Güleşçi’nin bağışladığı deniz kabuklarının parasal değerinin altını çizdi:

- 4 bin deniz kabuğunun değeri 2 milyon doları buluyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün o günlerde gönderdiği bültende Hasan Güleşçi’nin sözleri de yer aldı:

- Rahmetli Sakıp Sabancı çok gezerdi. Ben de onunla birlikte Manila’dan Hawai’ye kadar dolaştım. Bu seyahatler sırasında deniz kabuklarını topladım. Bodrum’da Volkan Acar’la tanıştım. Deniz Müzesi’ni anlattı. Deniz kabuklarını bağışladım.

Koleksiyonun dünya ölçeğinde farkını da şöyle anlattı:

- Dünyada daha büyük deniz kabuğu müzeleri var ama bu kadar çok kabuk yok. Koleksiyondaki kabukların her bölümü bir aile ve her ailenin ayrı bir adı var.

Nur içinde yat Mirek Lomirek

CEM Boyner, 4-5 gün önce Instagram’da acısını paylaştı:

- Abilerin abisi, hocam, kılavuzum, ağabeyim, arkamdaki dağım, akıl küpüm, dervişim, bektaşim, zevk ustam, arşivim, tarihçim, hikayecim, insanoğlu insan Kerim Kerimol’u kaybettik.

Cem Boyner, Beymen ve Altınyıldız’ın temellerinde babası Osman Boyner’le birlikte emeği, imzası olan Kerim Kerimol’la ilgili paylaşımında duygularını şöyle dile getirdi:

- Nur içinde yat Mirek Lomirek… Hatıralarımız yeter bana… Çok şanslı bir insanım sayende. Dokunduğun her insanın hayatını güzelleştirdin. Yeni yolculuğunda bu da sana yeter de artar evelallah. Buluştuklarına sevgi ve hasretlerimizi ilet…

Aynı gün ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin paylaşımı da Instagram’da yer aldı:

- Her konuda çok özel, insanlığı ve naif kişiliği ile hepimize örnek, hayatım boyunca çok şey öğrendiğim değerli Kerimol’u bu dünyada tanıdığım için ne kadar şanslıyım. Nişan kurdelemi kesip beni evlendirse bile onun için her zaman bebek olarak kaldım.

Yoleri, mesajını şöyle noktaladı:

- Her seferinde telefonda, “Bebek neredesin, hadi gel” diye aramalarını, ince esprilerini, çok şey öğrendiğim, doyamadığım o güzel sohbetlerini çok özleyeceğim. Yokluğuna alışmak çok zor.

Mesleğe başladığım ilk yıllarda tanıdığım Kerim Kerimol’a Allah’tan rahmet diliyorum...