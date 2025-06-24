‘Malatya sahipsiz’ şikayeti bitti, ‘en geniş rezerv alan’ rekorunu biz kırdık

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 31 Mart 2024 seçimleri öncesi kenti turlarken ve göreve geldiği ilk günlerde en çok şu sözü duydu:

- Malatya, 6 Şubat 2023 depremlerinden ağır darbe aldı. En çok yıkımın yaşandığı kentler arasında ama Malatya sahipsiz. Malatya’ya sahip çıkan yok.

Kocaeli’nden Malatya’ya 11 ay önce atanan Vali Seddar Yavuz da aynı yakınmayı kentteki ilk günlerinde duydu:

· Malatya sahipsiz…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcılığı, Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Sami Er, bu şikayetlerin en somut etkisini 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden hemen sonra Gaziantep’te Prof. Şükrü Karatepe’nin başkanlığında gerçekleşen toplantıda gördü.

Dünya Bankası’ndan gelen kaynak, depremden etkilenen iller arasında şöyle paylaştırılmıştı:

· Hatay: 360 milyon Euro

· Kahramanmaraş: 280 milyon Euro

· Gaziantep: 177 milyon Euro

· Adıyaman: 160 milyon Euro

· Malatya: 155 milyon Euro

Deprem konutları ihalesi temposunun da Malatya’da yavaş kaldığı dikkatini çekti:

- Sadece 1370 bağımsız bölümün inşası ihalesi yapılmış…

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul’da Yunus Akdaş’ın başkanlığını yürüttüğü Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) buluşmasına konuk oldu. Buluşmanın ev sahipliğini Akif Baştürk ile Mehmet Faruk Baştürk, sahibi oldukları MFB Tarabya Hotel’de yaptı.

Buluşmaya Vahap Küçük, Arif Karaca, Ahmet Çalık, Adnan Başdemir, Şahin Nalbant, Nuri Tuna, Rıdvan Mertöz, Sami Karaca, Ömer Gümüştekin, Hazreti Akdemir, Öznur Çalık, Nurettin Yaşar, Mustafa Paşahan katıldı.

MİAD ayrıca Vali Seddar Yavuz ile Sami Er’i Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun ev sahipliğinde daha geniş katılımlı buluşmada da üyeleriyle bir araya getirdi.

Sami Er, iki buluşmada da söze kentte oluşan sinerjiden girdi:

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Sayın Valimiz Yavuz ve belediyemiz arasında çok güzel bir sinerji oluştu. Sayın Valim ile birlikte her platformda Malatya’nın hasarda Hatay’dan sonra ikinci sırada olduğunu dile getirdik.

Malatya’nın deprem hasarıyla ilgili durumu yüksek sesle anlatmalarının hak edilen ödeneklerin çıkmasını sağladığını vurguladı:

- İhalesi yapılan deprem konutu sayısı 103 bini geçti. Bugün artık, “Malatya sahipsiz” şikayetleri kesilmiş durumda. 970 şantiyede çalışmalar sürüyor. 35 bin konut da teslim edildi.

Herkesin kendi mahallesinde, sokağında yaşamayı sürdürmesine özen gösterdiklerini kaydetti:

- Bu yöntem, Malatya’yı diğer deprem illeri arasında rezerv alan rekortmeni yaptı. Rezerv alanın şehrimizdeki oranı yüzde 11’i buldu.

Malatya’nın tek merkezli bir şehir olduğunu anımsattı:

- 6 Şubat 2023 depremlerinde çarşı yıkılınca şehrimizin ticareti de çöktü. Şehrimizin merkezinde, çarşının bulunduğu alanda zemini güçlendirmek için 12 bin fore kazık çakıldı. Kazıkların toplam uzunluğu 350 kilometreye ulaşıyor.

Şehri yeniden inşa sırasında çok merkezli hale dönüştüreceklerini bildirdi:

- İnönü Üniversitesi’nin bulunduğu bölgeyi Malatya’nın yeni merkezlerinden biri yapacağız. İkizce belki gelecekte ilçeye dönüşecek. Yani, Malatya’yı tek merkeze bağımlı olmaktan çıkaracağız.

Başta çarşı olmak üzere, şehrin merkezindeki yeraltı suyu zenginliğinin altını çizdi:

- İnşaatlar tamamlanırken tabandaki suyu yağmur suyu kanallarına yönlendiriyoruz. Oradan Çarmuzu Deresine akan su, sulamada kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ilgili bakanların desteğini yanlarında hissettiklerini vurgulayıp, şu çağrıyı yaptı:

- Negatif enerji morali ve motivasyonu bozar. Bunun da bize değil, şehrimize zararı olur. Biz, deprem sonrası Malatya’dan başka şehirlere göçenlerin güvenli şekilde yeniden dönmesini istiyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in ortaya koyduğu veriler, ekrana yansıttığı görüntüler Malatya’da toparlanmanın hızlandığını gösteriyor…

Bu duruma depremzede Malatyalılar’ın ikna olması büyük önem taşıyor…

Şehrin ayağa kalkması için yıkmak gerekiyordu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 11 ay önce kentte göreve başladığında önce psikolojiyi yönetmeye odaklandı. Şu sloganı sürekli tekrarladı:

· Kaynağımız var.

· İrademiz var.

· Yapacak gücümüz var.

· Malatya’yı ayağa kaldıralım.

Kışla Caddesi’nde yıkıma direnen bina sahiplerine yöneldi:

- Malatya’yı ayağa kaldırmamız için önce yıkmamız lazım.

Yıkımın sempatik bir iş olmadığını belirtti:

- Yıkılması gerektiği halde direnen bina sahiplerinin karşısına gerektiği anda “kötü adam” olarak çıktım. Birinin o rolü üstlenmesi gerekiyordu. Devleti temsilen ben üstlendim. Böylece Kışla Caddesi’nde gereken yıkım yapıldı, yeniden inşa hızlandı.

Malatya’daki kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon eksikliğinin dikkatini çektiğini kaydetti:

- Bu durum, “Malatya sahipsiz” söyleminin karşılık bulmasına yol açmıştı. Ben göreve başladıktan sonra sağladığımız söz birliği, eylem birliği, güçlü iletişim ve propaganda işe yaradı. İrade ortaya konuldu.

Malatya’da 81 bin 500 hak sahibinin olduğunun altını çizdi:

- 103 bini aşkın bağımsız bölüm inşa ediliyor. Herkesin mutlu olacağı bir şehir ortaya çıkıyor. Daha önce, “Malatya 10-15 yılda ayağa kalkamaz” diyenler şimdi “Konutları ne zaman teslim alıyoruz” diye soruyor.

Eğitime 12.5 milyar lira yatırdık, derslik deprem öncesindeki sayıyı aşacak

Malatya Valisi Seddar Yavuz, eğitime 12.5 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi:

- Bu yılın eylül ayında derslik sayımız 5 Şubat 2023’teki düzeyin yüzde 25 fazlasını bulacak. 855 derslik bitti.

Kentte sağlık altyapısının deprem öncesine döndüğünü kaydetti:

- Aslında doktor sayısında deprem öncesinden daha yukarıdayız. Ayrıca, hastane yatağı varlığında benim Malatya öncesi görev yaptığım Kocaeli’ne göre yüzde 35 daha yukarıdayız.

Malatya’da sanayinin yüzde 66’sını tekstil ve hazır giyimin oluşturduğunun altını çizdi:

- Bütün Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da tekstil-hazır giyim sektörü zorlanıyor. Sanayide de dönüşüm gerekiyor. Aselsan 100 milyon doları aşan yatırım yapıyor. Orta ve yüksek teknoloji yatırımların şehrimize yönelmesini bekliyoruz.

Altyapıya 15 milyar lira yatıyor, asbestli borular değiştiriliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, alt yapı için 15 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirip sıraladı:

· İkizce bölgesinde ileri biyolojik arıtma sistemi kuruyoruz.

· Şehrimizin ana su kaynağı Kaptaj'dan başlayarak su boru hatlarını yeniliyoruz. Şehrimizin bazı bölgelerinde hâlâ asbestli borular var. Onları değiştiriyoruz.

· 6 Şubat 2023 depremleri sırasında Malatya’nın suyu tamamen kesilmişti. 5.8’lik deprem sonrasında da suyumuz yeniden bulanıklaştı. Kaynarca Barajı’ndan şehrimize içme suyu getirme yolunda adımlar attık.

· Ayrıca, Sivas Kangal’dan Malatya’ya su getirme, içme suyu getirme konusunda da harekete geçtik.

250 milyon liraya ‘Bilim Merkezi’ binası yapacak babayiğit lazım

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte spor altyapısı için 2.5 milyar liralık ödenek aldıklarını bildirdi:

- 3-4 spor kompleksi yapmak üzere harekete geçtik. Ayrıca, 30 tane kapalı-açık halı saha yapacağız.

Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu Fatih’teki kütüphane modelini Malatya’ya taşıyacağını belirtti:

- Fatih’te belediye binasının giriş katı çok güzel ve 7/24 kullanılabilen bir kütüphaneye dönüşmüştü. Malatya’da da belediye binamızın giriş katını kütüphane yapıyoruz.

Ayrıca Üsküdar’daki “Nevmekan” modelini de Malatya’ya taşımaya başladıklarını kaydetti:

- Eski askerlik şubesi şehir müzesine dönüştürülmüş ama ziyaretçi sayısı yok denecek kadar azdı. Biz de oradan başlayarak “kütüphane-kafe birleşimi” olan “nevmekan”a dönüştüreceğiz. Başka noktalarda da kütüphane ve “nevmekan” açacağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Bilim Merkezi” projesi için 200 milyon liralık ödenek çıkarttırdıklarını vurguladı:

- Bu ödenek “Bilim Merkezi”nin içine harcanacak. Şimdi bu merkezin dışını yapacak bir babayiğit hayırsever arıyoruz. Söz konusu bina için 250 milyon liralık yatırım gerekiyor.