Kapalıçarşı’da çırak olarak yola çıktı, altın zincirle 50 yılda 210 milyon dolarlık ihracata uzandı

İLYAS ve Naim Gençoğlu kardeşler, 1970’li yılların başında Kapalıçarşı’da kuyumcu çırağı olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında dayılarının desteği ile ilk dükkanı açarak ticarete atıldılar. Dükkanı açtıklarında İlyas Gençoğlu 20, Naim Gençoğlu 15 yaşındaydı.

1979 yılında dayılarıyla ortaklığa nokta koyup, iki kardeş kol kola yola devam kararı aldı. Aynı günlerde altın zincir üretimini araştırmaya odaklandılar.

Derken 1983 yılında İtalya’dan makine alıp, ilk altın zincir atölyesini kurdular. Talep patlaması yaşanınca Çemberlitaş’a taşınıp atölyeyi biraz daha büyüttüler. 1990’ların başlarında ABD’de ofis açıldı, ihracat da hedefe konuldu.

1997 yılında üretim için Yenibosna’da 12 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika kuruldu. İhracatta da uzandıkları ülke sayısı 30’u aştı. Çoğunlukla toptan satışları yeğleseler de bir dönem “Jival” markasıyla mağazalarda “korner”lara girildi. 4 yıl önce o operasyonu sonlandırıp toptan satışa dönme yolu seçildi.

Geçenlerde Gençoğlu Grup Eş Başkanı Naim Gençoğlu ile buluştuk, öyküsünü dinleyip sektör üzerine konuştuk:

- Altın zincir üretim ve satışlarında uzun süre kabımıza sığamaz durumda, hep yoğun taleple sürdürdük işlerimizi. Oradan kazandıklarımızı yeri geldikçe gayrimenkulde değerlendirdik. Nitekim 1998 yılında ilk büyük gayrimenkul işimiz Palladium Ataşehir’in arsasını almak oldu.

Zincirde 5 bin farklı model ürettiklerini bildirdi:

- Geçen yıl 10 tonu bulan üretim yaptık. Üretimin yüzde 75’i ihracata gidiyor. 30’u aşkın ülkeye ihracatımız var. 2024 ihracatımız 210 milyon doları buldu.

Zincirde kaç ayar altın kullanıldığını merak ettik, anlattı:

- Zincirde altın ayarı ülkelere, tüketici alışkanlıklarına göre değişiyor. Türkiye’de genelde 14 ayar altın kullanılır. ABD’de de 10-14 ayar olur. Ortadoğu ülkelerinde 18-21 ayar istenir. Iraklılar 24 ayara kadar çıkar.

Altın zincir ihracatındaki katma değeri anlamak için kilo başına ihracat gelirini sorduk, şu yanıtı verdi:

- Zincirlerin ortalama ağırlığı 5 gramdır. Oradan hesaplayabilirsiniz.

Bunun üzerine geçen yılki 10 tonluk üretimin 2 milyon adet zincire denk geldiğini dikkate alıp yüzde 75’inin ihraç edildiği üzerinden hesap yaptık. Gençoğlu Grup’un zincirin kilosunu 28 bin dolara ihraç ettiği sonucuna vardık. Hemen şu noktanın altını çizdi:

- Tabi bu rakamın içinde altının değeri önemli rol oynuyor. Aslında asıl katma değeri bizim işçilik payı ortaya koyuyor. Kilo başına işçilik payı 35-40 dolar düzeyinde seyrediyor.

Altın zincir işinde Mioro ile yola devam ettiklerinin altını çizdi:

- 1983’te ilk atölyemiz faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin ilk altın zincir üreten şirketi olduk. O günlerden itibaren hep dünya standartlarında bir fabrika kurmayı hedefe koyduk. Dünya standartlarında üretim, büyüme yolculuğumuzda hep önümüzü açtı.

Naim Gençoğlu’na birçok sektörde şirketlerin ihracatta fiyat tutturma sorunu yaşadığını anımsattım, aynı sıkıntıyı yaşadıklarını aktardı:

- Maliyetlerimiz çok arttı. Biz de ihracat pazarlarımızda fiyat tutturmakta zorlanıyoruz.

Altın zincirden gayrimenkul tarafına geçti:

- 2010 yılında hizmete giren Starcity Outlet’te önce Boyner Grubu kendi hissesini satışa çıkardı. Oradaki ortakları Yıldız Holding de satışa katıldı. Böylece Starcity Outlet’i 2016 yılında grubumuz bünyesine aldık.

Starcity Outlet’i satın alma bedelini öğrenmek istedik, paylaştı:

- 75 milyon dolara satın aldık. 15 milyon dolar da renovasyon yatırımı yaptık. Starcity Outlet’in inşaat alanı 134 bin metrekare. Kiralanabilir bölümü ise 50 bin metrekare düzeyinde.

İlyas ve Naim Gençoğlu kardeşlerin Kapalıçarşı’da kuyumcu çırağı olarak çıktıkları yolculuk 1974’te onları küçük bir dükkana, 1983’te de altın zincir üretimine ulaştırdı…

Altın zincirle 210 milyon dolarlık ihracat başarısı elde ederken, zamanla gayrimenkulde de öne çıktılar…

Elmas Kule’ye arsa hariç 90 milyon dolarlık yatırım yaptı

GENÇOĞLU Grup Eş Başkanı Naim Gençoğlu, gayrimenkule dönük yatırım yaparken İstanbul Yenibosna’daki Kuyumcukent’in yaratacağı ekosistemi dikkate aldıklarını belirtti:

- Kuyumcukent’in yanındaki sanayi arsasını ofis binası ruhsatıyla nispeten erken bir dönemde almıştık. Kuyumcukent’te yer kalmayınca biz de ilk Elmas Kule’yi kuyumcular için atölye blokuna dönüştürdük.

75 bin metrekarelik Elmas Kule’de 600 kuyumcu atölyesinin bulunduğunu vurguladı:

- Kuyumcukent’te yer kalmayınca Elmas Kule sektör standartlarını yeniden şekillendiren bir rol oynadı. Firmalara daha verimli ve gelişmiş bir çalışma ortamı sunmuş olduk.

Elmas Kule A Blok’un 2 yıl önce inşaatının tamamlandığını bildirdi:

- Doluluk yüzde 88’e ulaştı. Elmas A’da ofis-atölye büyüklükleri 150-300 metrekare. Elmas B’de 80 metrekare, Elmas C’de ise 20-330 metrekarelik ofis planlandı.

Elmas Kule’de teknik altyapının kuyumculuk sektörüne özel tasarlandığını kaydetti:

- Altın üretim süreçlerinde ortaya çıkan zararlı gazlar ve atıkların çevreye zarar vermemesi adına etkili çevre teknolojilerine yatırım yapıldı.

5 otel planladık ama şimdilik Lokalist var

GENÇOĞLU Grubu Eş Başkanı Naim Gençoğlu, farklı sektörlere yatırım arayışları sırasında turizm sektörünü de düşündüklerini bildirdi:

- Taksim’de küçük bir otel girişimimiz oldu, bize uygun olmadığını gördük, bıraktık. Akaretler’de bir otel aldık, renovasyona başlamadan sattık. Fındıklı’da bir yer aldık. Hedefimizde 50-100 odalı 5 otel yapmak vardı. 130 daireli rezidansta karar kıldık.

Ellerinde şu anda bir otel olduğunu kaydetti:

- Taksim’de Mete Caddesi’nde Lokalist Hotel ile hizmet veriyoruz.

Gayrimenkul yatırımları için son 5-6 yıldır İzmir ve çevresine de baktıklarını aktardı:

- Dikili, Torbalı ve Didim’den arsalar aldık. Önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz.

Ekranların karartılması sosyal medyadaki kirli bilgiyi bile inandırıcı yapar

RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haber ve programlarında iktidara muhalif içerikli yayınlar yapan Halk TV, Sözcü TV, Tele1 ve NOW TV başta olmak üzere sıklıkla para ve yayın durdurma cezası veriyor. Söz konusu kanallar ekonomik kriz ortamında yüklü para cezalarıyla oldukça zorlanıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), her seferinde RTÜK ve iktidara bu cezaların “halkın haber alma hakkı”nın önüne engel çıkarılması anlamına geldiğini anımsatıyor.

RTÜK, en son kararında Halk TV ve Sözcü TV’ye karşı tutumunu daha da sertleştirdi. Her iki kanala da ekran karartma cezası verdi. Halk TV’nin ekranın kararması ile ilgili mahkeme, “yürütmeyi durdurma” kararı verdi ama Sözcü TV’nin ekranı karardı.

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş dün, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği, DİSK Basın-İş, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği temsilcileri ile birlikte Sözcü TV ve Halk TV’ye dayanışma ziyaretine katıldı.

Güneş, ziyaretler sırasında TGC’nin talebini bir kez daha ortaya koydu:

- Halkın haber alma hakkı için, demokrasi için ekran karartma ve para cezalarından vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Unutmayalım, muhalif TV kanallarının ekranının karartılması, yayın organlarının susturulması, izleyicinin sosyal medyadaki “kirli bilgi”ye bile inanması sonucunu doğurur…