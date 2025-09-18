Türkiye’de akaryakıtla Avrupa’yı geçti, yağ ihracatı 100 milyon doları buldu, ‘soğutma sıvısı’ görün

İKİ-ÜÇ hafta önce Denizli’ye giderken İstanbul Havalimanı’nda TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclis Başkanlığını yürüten Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem’le karşılaştım.

Ayaküstü konuşurken epey zamandır buluşup sohbet etmediğimizin farkına vardık. Çok geçmeden sözleştik, Shell Türkiye’nin İstanbul’daki merkezinde Ahmet Erdem’le buluştuk.

Erdem, sohbete başlarken bilgi tazelemeyi seçti:

- Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinde biri olarak 1923 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de varlığımız Cumhuriyetimizle yaşıt. 102 yıldır Türkiye’nin kalkınmasına ve ekonomik alanda gelişimine katkı sağlıyoruz.

Türkiye’deki faaliyetlerini anımsattı:

- Perakende satışlar, madeni yağların üretimi, pazarlama ve ihracatı, filo çözümleri, ticari yakıtlar, gaz ve enerji, doğalgaz ve petrol arama, kimya ve denizcilik alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz satışı da gerçekleştiriyoruz.

Akaryakıt istasyonu sayısının arttığını belirtti:

- Türkiye çapındaki 1200 akaryakıt istasyonumuzda her gün 1 milyondan fazla misafirimize 16 bin çalışma arkadaşımızla hizmet veriyoruz.

Elektrikli araç satışlarına hızla ayak uydurduklarını vurguladı:

- Shell, dünyanın en büyük elektrikli otomobil altyapılarından birini işletiyor. Türkiye’de de Shell & Turcas ortaklığımızda 650 civarında yüksek hızlı elektrikli araç şarj soketi ile hizmet veriyoruz. Yıl sonuna kadar şarj soketi sayımız 1000’e çıkacak.

“Shell Recharge” markasıyla global tecrübelerini Türkiye’ye taşıdıklarını kaydetti:

- Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG’a şarj çözümleri sunan “Trugo” ile stratejik işbirliği yürütüyoruz. Bu işbirliği, Shell’in Türkiye’nin geleceğine olan inancını bir kez daha ortaya koyuyor.

Türkiye’nin Shell için küresel vizyonunun merkezinde yer alan stratejik bir ülke olduğunun altını çizdi:

- Geçen yıl itibariyle Almanya’yı da geçerek Shell’in Avrupa ve Afrika bölgesindeki en büyük akaryakıt operasyonu haline geldik. Küresel çapta baktığımızda, Türkiye bayilik sistemiyle yürüttüğümüz en başarılı operasyonlardan biri. Türkiye, bu alanda rol model haline geldi.

29 yıl önceye uzandı:

- 29 yıl önce dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirip hizmete aldığımız “Taşıt Tanıma Sistemi” ile 50 bin firmaya ve 550 binden fazla araca hizmet vererek, lojistik sektörünün verimliliğine doğrudan katkı sağlıyoruz.

Türkiye’nin Shell için aynı zamanda küresel üretim ve ihracat üssü olduğuna işaret etti:

- Kocaeli Derince’deki tesisimiz, Akdeniz’in en büyük madeni yağ ve tek gres üretim merkezi. Bu tesisten 79 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık ihracatımız 100 milyon doları aşıyor.

Veri merkezlerinin soğutulmasının sektöre yeni bir alan açtığına dikkat çekti:

- Shell, veri merkezlerinde kullanılmak üzere “soğutma sıvısı” geliştirdi. Türkiye’ye ithal etmeye başladık. Türkiye’de de üretmeyi düşünüyoruz.

BP, Türkiye’deki akaryakıt operasyon ve terminallerini Petrol Ofisi’ne satıp çekildi…

Shell, Türkiye’yi stratejik ülke görüyor, büyümesini sürdürüyor, üretim ve ihracat üssü rolünü pekiştiriyor…

İstasyonlar market zinciri oldu, 18 milyon bardak kahve satılıyor

SHELL Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, akaryakıt istasyonlarını yaşam alanlarına dönüştürdüklerini belirtti:

- 150’si patentli kendi ürünümüz olmak üzere istasyonlardaki “Shell Select” marketlerinde 1500’ün üzerinde ürün bulunuyor. 81 ilde 1056 marketimiz hizmet veriyor. Artık istasyonlarımıza giren her iki misafirimizden biri marketlerimizi ziyaret ediyor.

Yılda 24 milyonun üzerinde “deli2go” ürününün satıldığını kaydetti:

- Yılda 7 milyon sandviç, 6 milyon fırın ürünü ve 18 milyon bardak kahve satılıyor. Kahve satışında zincir kafeler arasında 5’inci sıraya yükseldik.

İstasyonlarda akaryakıt dışı gelirlerin payını artırmanın Shell’in global vizyonu olduğunu bildirdi:

- Türkiye, Shell’in faaliyet gösterdiği 70’i aşkın ülke arasında bayilik sisteminde en büyük akaryakıt dışı gelir pazarı oldu.

Bu dönüşümün toplumsal fayda boyutunun olduğunu vurguladı:

- “Deli2go” ürünlerimizin satışından elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne destek olarak tekerlekli sandalye temin ediyoruz. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne de destek veriyoruz.

10 bini aşkın kadına akaryakıt istasyonunda istihdam kapısı açtı

SHELL Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, istihdam politikalarında “mesleğin kadını erkeği olmaz” ilkesiyle hareket ettiklerini belirtip, şu verilere işaret etti:

- Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği Raporunda 127’nci sırada. Ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 36.7. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yönetim kurulunda kadın oranı yüzde 17.9.

Shell Türkiye’deki durumu paylaştı:

- Doğrudan istihdam sağladığımız çalışanlarımızın yüzde 35’ini, Shell & Turcas iştirakimizin yönetim kurulunu yüzde 29’unu, icra kurulunun yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor.

Akaryakıt istasyonlarına dikkat çekti:

- Türkiye genelinde faaliyet gösteren istasyonlarımızda Mart 2018’den bu yana 10 binden fazla kadına istihdam fırsatı yarattık.

2018 yılında akaryakıt sektöründe bir ilke imza attıklarını vurguladı:

- “Shell’de Kadın Enerjisi” programıyla 5 yılda istasyonlarımızda 5 bin kadına istihdam fırsatı sağlamak üzere yola çıkmıştık. Bu hedefi 5 yıl dolmadan epey aştık. Proje olarak başlamıştık ama kısa sürede istasyonlarımızın vazgeçilmez parçası oldu.

Araştırmalarından şu verinin altını çizdi:

- Kadın çalışanların olduğu istasyonlardaki müşteri memnuniyetinin diğer istasyonlarımıza oranla yüzde 6 artış gösterdiğini gördük.

Bu noktada babalık izni üzerinde durdu:

- 2023 yılı itibariyle 8 haftalık babalık iznini hayata geçirdik. Bu uygulamamızla hem anne hem de baba olan çalışanlarımıza aile olma yolculuklarında destek vermeyi hedefledik.

20 yılda 3 bini aşkın öğrenci ‘Eco-marathon’da temiz enerji için yarıştı

SHELL Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “Erişilebilir ve Temiz Enerji” hedefine inovatif çalışmalarını kesintisiz sürdürerek destek verdiklerini bildirdi:

- 1985 yılında Fransa’da başlayan, bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayan “Shell Eco-Marathon”, öğrencilere yenilikçi malzemelerden enerji verimli araç tasarlamak, üretmek ve optimize etmek için bir yıl süre tanıyor.

Kendi takımlarını oluşturan öğrencilerin minimum enerji tüketimiyle maksimum mesafe kat etme hedefiyle araçlar tasarladıklarını belirtti:

- Hazırlık ve yarışlar sırasında takım çalışması, proje yönetimi, işbirliği, problem çözme, tasarım ve teknik yetkinlikler, bütçe yönetimi, yol emniyeti bilinci gibi pek çok alanda tecrübe kazanan öğrenciler, iş hayatına da güçlü bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyor.

“Shell Eco-Marathon Avrupa ve Afrika 2025”in Haziran ayında Polonya’da yapıldığını kaydetti:

- 24 ülkeden toplam 113 takım mücadele etti. Türkiye’den 3 lise ve 14 üniversiteden toplam 22 takım katıldı. 234 öğrenci kendi akranlarıyla farklı bir ülkede yarışma tecrübesi kazandı.

İki üniversite takımının “Shell Eco-Marathon”un 40’ıncı yılında ülkemize önemli başarılar getirdiğinin altını çizdi:

Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Takımı, Otonom Şehir Konsepti Şampiyonluğunu ülkemize kazandırdı.

Uzun yıllardır yarışmaya katılan Çukurova Üniversitesi Electromobile Takımı, Şehiriçi Elektrikli Araç konseptinde 1 kWh enerji tüketimiyle 252 kilometre yol kat ederek ikinci oldu.

UMEX Çukurova ayrıca 41 takımın yarıştığı ve her kategoriden en iyi üç takımın davet edildiği Bölgesel Yarış’ta da üstün performans sergileyerek ikinci oldu.

Türkiye’nin “Shell Eco-Marathon” yolculuğunun 2005 yılında başladığını anımsattı:

- Shell Türkiye, 20 yıldır lise ve üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılmasını destekliyor. Bugüne kadar Adana, Ankara, Bursa, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Konya, Eskişehir, Trabzon, Antalya ve Sakarya’dan 145’ten fazla takım, 3 bini aşkın öğrenci yarışmalara katıldı.

Türk öğrencilerin 20 yıllık başarılarını aktardı:

- Türk takımları 2005’ten buyana 30 kez kendi kategorilerinde ilk 10’a girmeyi başardı.