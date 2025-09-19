İlaç doğru ama uzun süre kullanınca yan etkisi sıkıntıya yol açtı

ULUSLARARASI danışmanlık grubu PwC’nin Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, geçenlerde Hakan Güldağ’la buluştuğumuzda davet etti:

- Bursa’daki ofisimizi yeni yerine taşıdık. Açılışına bekliyoruz…

2004 yılından beri Buttim Plaza’da faaliyetlerini sürdüren PwC Türkiye’nin Bursa’daki yeni adresi R Plaza’daki ofisine Servet Yıldırım’la birlikte gittik.

Açılışta Cenk Ulu’ya PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Lideri Ediz Günsel, Vergi Bölüm Lideri Burcu Canpolat ve Danışmanlık Bölüm Lideri Serkan Tarmur eşlik etti.

Cenk Ulu, açılışta konuklarına şu mesajı verdi:

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmak ve toplumda güven yaratmak vizyonuyla hareket ediyoruz.

Bursa’da 2004 yılında başlayan yolculuğumuzda müşterilerimizin dönüşüm süreçlerine destek verdik, karmaşık yapıları rekabet avantajına dönüştürdük.

Yenilenen ofisimizde, müşterilerimizin değişen dünya dinamiklerine uyum sağlamasını kolaylaştıran bir yaklaşımla, teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan odaklı çözümlerimizi sunmaya, müşterilerimizi geleceğe sorunsuz bir şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.

Ulu, PwC Türkiye’nin ofislerini sıraladı:

- İkisi İstanbul’da olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa’da, yani toplam 6 ofiste, 2 bine yakın kadroyla hizmet veriyoruz.

PwC R Plaza’daki ofis açılışına katılan Bursa merkezli önde gelen gruplardan Yeşim Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Şenol Şankaya, beni görünce tesislerini gezmeye davet etti:

- Keşke bugün Bursa’ya biraz erken gelip bizim fabrikaya da uğrasaydınız. İyice küçülmeden görmüş olurdunuz.

Şenol Şankaya, bu sözlerle tekstil ve hazır giyim sektörünün sıkıntısını ortaya koyduktan sonra katma değerli üretim konusuna işaret etti:

- Bizim Bursa’dan hazır giyim ihracatımızın kilo başına geliri 21 doları buluyor. Türkiye’nin ortalama kilo başına ihracat gelirinin 1.5 dolar olduğunu düşünürseniz, yarattığımız katma değeri daha iyi anlarsınız.

Ardından sordu:

- Kilo başına 21 dolara ihracat, önemli bir katma değerin göstergesi değil midir?

Şu noktanın altını çizdi:

- Politikacılarımızın hafızasında 15 sene evvelin Türkiye’si kalmış. Bizim sektörümüzün yarattığı katma değerin farkında değiller. Sektörümüz bugün Portekiz ve İspanya seviyesinde.

Hazır giyim ve ev tekstilinde dünyanın önde gelen markalarına üretim yaptıklarını anımsattı:

- Üretimimizin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. Yıllık ihracat gelirimiz geçen yıl 490 milyon dolardı.

Mısır’daki işlerinin ulaştığı düzeyi merak ettim, paylaştı:

- Biz Mısır’a daha önce gitmiştik. Son yıllarda Mısır’daki işlerimizi büyüttük. Şu anda Mısır’da 4 fabrikamız var ve 13 bin 500 kişilik istihdam söz konusu.

Mısır’da büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti:

- 40 bin metrekarelik yeni yer aldık. Büyümeye dönük yatırım yapacağız.

Şankaya ile sohbet ederken otomotiv yan sanayi üretimi yapan Bursa merkezli bir grubun iki ortağı ve bir yönetim kurulu üyesi yanımıza uğradı. Grubun ortakları söze doğrudan Mısır’dan girdi:

- Biz de Mısır’da yatırım için girişimlere başladık.

Otomotiv sektörünün de Mısır’a yöneldiğini duyunca nedenini sordum, ortaklardan biri yanıtladı:

- Ülkemizde reel sektörün yaşadığı sıkıntılar ortada. Ülkemizde sanayi üretimi yapmak çok zorlaştı. Biz de mecburen yönümüzü Mısır’a doğru çevirmeye karar verdik.

Ekonomideki sıkıntıları şöyle tanımladı:

- Aslında kullanılan ilaç doğru. Ancak, doğru ilacı çok uzun süre kullanınca yan etkileri bünyeyi zorlamaya, sıkıntıya sürüklemeye başladı.

Enflasyonla mücadele sürecinin epey sancılı olacağı biliniyor, bekleniyordu…

Araya 19 Mart süreci girip, devamı da gelince, enflasyonla mücadele programında “uzatmalar” devreye girdi, yan etkilerinin olumsuzlukları buna bağlı olarak ağırlaştı…

Ekonomi yönetimi, “doğru ilacın yan etkileri”nin yol açtığı sancıları giderecek adımlar atar mı?

New York’ta ABD’li yatırımcılara, Türkiye’deki ‘fırsatları’ anlatacaklar

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) temellerinden biri olan Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 22-24 Eylül 2025 tarihlerinde New York’ta “17. Türkiye Yatırım Konferansı”nı (TRICON) düzenleyecek.

Başkanlığını Murat Özyeğin’nin yürüttüğü TAİK yönetimi, “17. Türkiye Yatırım Konferansı”nı şöyle planladı:

22 Eylül 2025: Konferans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı “Yuvarlak Masa Toplantısı” ile başlayacak.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ve iki ülkenin önde gelen şirketlerinin karar vericileri katılacak.

Fortune 100 listesinde yer alan 20 Amerikan şirketinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek “Yuvarlak Masa Toplantısı”nda, Türkiye’nin yatırım fırsatları, stratejik sektörlerde işbirliği imkanları ve doğrudan yatırım stratejileri ele alınacak.

Konferansın ilk günü, Türk ve ABD’li iş dünyası ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek bir resepsiyonla New York Halk Kütüphanesi’nde tamamlanacak.

Konferans, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ABD’li enerji şirket temsilcileriyle bir araya geleceği “Yuvarlak Masa Toplantısı” ile devam edecek.

Bayraktar, Türkiye’nin enerji sektöründeki yatırım fırsatlarını, bölgesel enerji merkezi olma vizyonu ve enerji arz güvenliği konularına ilişkin bilgileri doğrudan aktaracak.

Bayraktar, yenilenebilir enerji, petrol ve doğalgaz arama-üretim projeleri, enerji depolama teknolojileri, elektrik iletim altyapısı ve hidrojen yatırımları gibi stratejik alanlarda Türkiye’nin sunduğu avantajları paylaşacak.

Toplantıda, Türkiye’nin sunduğu yatırım ortamı ve uzun vadeli işbirliği fırsatları ele alınacak.

Konferansın son gününde, TAİK ve JP Morgan işbirliğiyle gerçekleştirilecek geniş katılımlı yatırım toplantısında 150’yi aşkın Amerikalı kurumsal yatırımcı ve fon yöneticisi Türkiye ekonomisini dinlemek üzere bir araya gelecek.

TAİK ve JP Morgan işbirliğiyle gerçekleştirilecek geniş katılımlı yatırım toplantısında 150’yi aşkın Amerikalı kurumsal yatırımcı ve fon yöneticisi Türkiye ekonomisini dinlemek üzere bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasının ardından uluslararası yatırımcılarla ilk kez New York’ta buluşacak. Türkiye’nin önümüzdeki 3 yıllık ekonomik haritasını anlatacak.

Programın enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yatırım ortamının iyileştirilmesine dair hedeflerini doğrudan küresel finans çevreleriyle paylaşacak. Kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşerek, Türkiye ekonomisine dair beklentileri değerlendirecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye’nin dış ticaret stratejisi, ihracat hedefleri ve ABD ile ticari ilişkilerdeki fırsatları uluslararası yatırımcılarla değerlendirecek. Trump yönetiminin açıkladığı yeni gümrük tarifelerine yönelik stratejiyi ve ABD ile devam eden ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin güncel durumu paylaşacak.

TAİK yönetimi, konferansla ilgili şu mesajı verdi:

- “17. Türkiye Yatırım Konferansı”, New York’ta 3 gün boyunca Bakanlar, karar alıcılar ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde yeni iş ve yatırım fırsatlarının kapılarını aralayacak.