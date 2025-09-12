Çin ile rekabet yerine işbirliği yapmak gerekiyor

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’in davetiyle “Airports Council International” (ACI-Uluslararası Havalimanları Konseyi) toplantısı için Çin'in Guangzhou şehrine giderken, Haziran ayı sonlarında Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleşen “Fırtınada Yön Bulmak” toplantısının notlarına baktım.

Hakan Güldağ’la birlikte katıldığımız, Eskişehir Sanayi Odası ve EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile düzenlenen toplantıda konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, söze şöyle girdi:

- Ekonomide belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde sağlam veriye, güçlü analizlere ve yön gösteren fikir birlikteliklerine ihtiyacımız var.

Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası olarak nabız ölçmek üzere anketler yaptırdıklarını belirtip, Mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdikleri anketten bazı mesajları sıraladı:

Şu anda nakit akışı komple bozulmuş durumda. Şirketlerin başının en büyük belası kârsızlıktan çok nakit akışı bozukluğu.

Ankete katılanların yüzde 98’i enflasyonun üretim maliyetlerini artırdığını ifade ediyor. Bu artışın özellikle işçilik ve enerji maliyetlerinde yoğunlaştığını belirtiyor.

Finansmana erişim, yüksek kredi maliyetleri, nakit akış sıkıntıları ve tahsilat zorlukları, şirketleri en çok zorlayan etkenler olarak karşımıza çıkıyor.

Eskişehir’deki sanayi işletmelerinde hem konjonktürel hem de yapısal risklerin arttığı işaretleri var.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, toplantı sonrasında sohbet ederken şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye, şirketlerimize yetmiyor. Dışarı gitmek gerekiyor. Şirketlerin globalleşmesinin teşvik edilmesini sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç var.

İhracatta yaşanan sıkıntıyı şu hesapla ortaya koydu:

- Şirketler hammadde ve ara malını peşin parayla alıyor. Ürettiğini ihraç ediyor. İhracat gelirinin şirketin hesabına girmesi 120 günü buluyor. Bu, 240 milyar dolarlık ihracatta 80 milyar dolarlık finansman ihtiyacı anlamına geliyor.

Konuyu Çin’e taşıdı:

- Çin ile rekabet yerine işbirliği yapmak gerekiyor. Ben Çin’e gittim, rahat ettim.

Çin konusundaki bu sözleri üzerine, uçakta Kesikbaş’ın sunucu kutuları ve telekom ürünleri üreten Lande Endüstriyel Ürünler ile fiber optik altyapıya odaklanan Alfafonet şirketlerini inceledim. Bu tarama sırasındaKesikbaş’ın Mayıs 2024’teki Çin seyahatinden paylaşımları dikkatimi çekti:

Bölgesel ve kırsal kalkınmanın önemine bu seyahatimde çok net tanık oldum. Adamlar sıkı çalışıyor. Az laf, çok iş.

Türkiyemizin de demir ağlara çok ihtiyacı var. Özellikle Eskişehir’in demiryolu ile Gemlik ve Körfez’e bağlantısı çok önemli.

Kırsaldaki kalkınma (büyüme değil, kalkınma) insanların yüzüne gülümseme ve mutluluk olarak yansıyor.

15 gündür Çin’de iş seyahatindeyim. Orta ölçekli tüm kentlerinde yük ve yolcu taşıma trenle gerçekleşiyor. Kırsaldaki tüm kentler demiryolları ile ülkenin her yerine ve limanlara bağlanmış. Çin, demir ağlarla örülmüş.

Celalettin Kesikbaş’ın bu paylaşımlarını da okuduktan sonra uçakta mesaj yazdım:

- Başkan, Haziran ayı sonlarındaki toplantıda, “Çin’e gittim, rahat ettim. Çin ile rekabet yerine iş birliği yapalım” demiştiniz. Bu sözlerinizi biraz daha açar mısınız?

Kesikbaş’tan mesajıma şu yanıt geldi:

Şirketlerimiz artık Türkiye için bir gömlek büyük geliyor. Türkiye’de üretip ihracat yapmayı öğrendik ve bu işi çok iyi de yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

Ama artık dünya değişiyor. Çin ile hatta Doğu Avrupa’daki şirketlerle bile rekabet edebilmek çok zor.