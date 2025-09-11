Gaziantep, Anadolu’nun ‘mutfak kalbi’, ‘Türkiye Sofrası’nın da öncüsü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve kendi imzasının yer aldığı ortak davetiyeyi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gönderdi:

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında hazırlanan kültürlerin beşiği, ziyafetin sanata dönüştüğü “Kültür Yolu Festivali / Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali” 13-21 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek.

Fatma Şahin’den davetiye gelince 2020 yılı Haziran ayının son haftasını, COVID-19 pandemisi korkusunun dünyada ve ülkemizde hüküm sürdüğü günleri anımsadım. Şahin, o günlerde de arayıp iddiasını ortaya koymuştu:

- Gastronomi kenti olarak COVID-19’a karşı tüm önlemleri alarak yerli-yabancı turiste kapımızı açtık. Gelin, yerinde görün.

Şahin’in o günlerdeki davetine uyanlar arasında yerimi aldım, 3.5 ay aradan sonra ilk kez uçağa binip Gaziantep’e gittim.

Şahin’in rehberliğinde Koçak Baklava ve Ömer Güllü’nün baklava imalathanelerini gezdik, Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile buluştuk.

Fatma Şahin, o günkü sunumunda şu mesajı verdi:

- Gaziantep’te iş yapma kültürünü şöyle özetleriz: Bu şehirde şikayet etmek yerine hep çare bulmaya kafa yorulur.

COVID-19’la birlikte şu soruya yanıt aradıklarını bildirdi:

- Lezzetin başkentini nasıl “sağlıklı lezzetin başkenti” yapacağız?

Yanıtlardan birinin bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalar olduğunu aktarıp, “Gaziantep Yaz Mutfağı” olarak tanımladıkları mönüyü tanıttı:

Urmu Dutu Şerbeti, Sumak Sorbe, Asma Yapraklı Katı Cacık, Buzlu Zahter Çayı, Meyan Kökü Şerbeti.

Ben 2020 yılı Haziran ayı sonlarındaki notlarıma bakarken, Fatma Şahin’den “Gastronominin Değişim Rüzgarları” sunumu geldi:

Gaziantep, yüzyıllardır Anadolu’nun “mutfak kalbi” dir. “UNESCO Gastronomi Şehri” unvanıyla tescillenen bu kadim şehir, festivaller ve uluslararası işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin ve dünyanın gastronomi gündeminde güçlü şekilde var olmaktadır.

“mutfak kalbi” “UNESCO Gastronomi Şehri” Ama biz burada durmuyoruz. Çünkü, Gaziantep’in hikayesi yalnızca geçmişin onuru değil, geleceğin de yol haritasıdır.

Üreticileri, şefleri, akademisyenleri ve girişimcileri buluşturarak sürdürülebilir ve yenilikçi bir gastronomi ekosistemi kurarız. Bu ekosistem hem yerel kalkınmayı destekler hem de Gaziantep’i Türkiye’nin küresel vitrini haline getirir.

Amacımız, gastronomiyi yalnızca bir lezzet değil, toplumsal güven, kültürel aidiyet ve ekonomik fırsat kaynağı olarak konumlandırmak. Bu vizyonla Gaziantep, “Türkiye’nin Sofrası”nın öncüsü ve dünyanın buluşma noktasıdır.

Sunumda dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğinin altı çizildi:

İklim krizinin gölgesinde gıda güvenliği her geçen gün daha da tehlikeye giriyor. 12 bin yıllık sofralarıyla insanlığa yön vermiş bu toprakların mutfağı, Gaziantep’in gastronomisi, bu küresel soruna bir cevap olabilir mi?

San Sebastian, Kopenhag, Lima… Hepsi bir soruyla başladı: “Biz mutfağımızı nasıl dünyaya açarız?”

“Biz mutfağımızı nasıl dünyaya açarız?” Bugün aynı soruyu biz soruyoruz: “Gaziantep mutfağını dünyaya nasıl taşıyacağız?”

“Gaziantep mutfağını dünyaya nasıl taşıyacağız?” Ama bizim cevabımız daha derin. Çünkü biz yalnızca bir festival yapmıyoruz.

Biz, Taş Tepeler’den bugüne uzanan 12 bin yıllık mutfak hafızasını, kadın üreticilerimizin emeğiyle, genç şeflerimizin yaratıcılığıyla, akademimizin bilimsel birikimiyle geleceğe taşıyoruz.

Fatma Şahin, sunumun ardından telefonda sohbet ederken şu noktanın altını çizdi:

- Sadece balığıyla, bir çeşit peyniri ile gastronomi kenti olan şehirler var dünyada. Bizim çeşit çeşit ürünlerimizin, dünyaya ün salmış lezzetlerimizin bir an evvel kalkınmaya ve ekonomiye katkı sağlaması gerekiyordu.

Bu düşüncelerle “GastroANTEP”in ortaya çıktığını anımsattı:

- Yıllardır bu işi en iyi şekilde festivalle taçlandırıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğini alarak “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali”ne dönüştürdük.

UNESCO yolculuğunun emek ve dayanışma ile gerçekleştiğini irdeledi:

- Yuvalama sadece yemek değil aynı zamanda kültür, komşuluk terapisidir. Elimizdeki çok büyük hazinedir. Japon mutfağı, İtalyan mutfağı bilimsel yaklaşımla dünya markası oldu. 12 bin yıllık mirası ekonomiye dönüştürürsek şehirde konuştuğumuz birçok sorun kalmayacak.

Gaziantep, Fatma Şahin ve ekibinin gastronomide attığı adımlar, ortaya koyduğu vizyonla adım adım dünyada da dikkati çeken noktaya doğru yol alıyor…

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kültür Yolu Festivali” de Gaziantep’e bu yolculukta önemli katkı yapıyor…

50 farklı noktada 400 etkinlik olacak

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 13-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali”ni konuştuktan sonra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ekibinden programla ilgili bilgi istedim. TGA ekibinin gönderdiği bilgiler şöyle:

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Gaziantep’te üçüncü kez gerçekleşecek. Festival kapsamında 13-21 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca 50 farklı noktada 400 etkinlik yapılacak.

Şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen “Türkiye Kültür Yolu Festivali” nin bu yılki 12’nci durağı Gaziantep olacak.

“Türkiye Kültür Yolu Festivali” Gaziantepliler ve kente gidecek konuklar, festival boyunca düzenlenecek sergilerle kentin tarihsel birikimini ve kültürel zenginliğini sanatın farklı disiplinleri eşliğinde deneyimleme fırsatı bulacak.

PABLO PICASSO: Festival kapsamında Pablo Picasso’nun eserleri ilk kez Gaziantep’te sergilenecek. Şehitkamil Sanat Galerisi’nde açılacak “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” Picasso’nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini ortaya koyacak.

Sergide sanatçının gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflardan oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser yer alacak.

“DİRİLİŞ’TEN KURTULUŞ’A” ÇANAKKALE VE İSTİKLAL HARBİ: Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonundan derlenen “Diriliş’ten Kurtuluş’a” Çanakkale ve İstiklal Harbi Sergisi, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde ziyarete açılacak.

Küratörlüğünü Nejat Çuhadaroğlu’nun üstlendiği sergide, 18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi’nden başlayarak 9 Ocak 1916’da sona eren Çanakkale Kara Muharebeleri’ne ve sonrasında yaşanan İstiklal Harbi’ne uzanan süreç ele alınacak.

9 gün boyunca konserler olacak

TGA ekibinin gönderdiği “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali”ne ilişkin notlarda 9 gün boyunca konserlerde sahne alacak sanatçıların listesi de yer aldı:

Gaziantep Festival Park’ta kurulacak ana sahnede Kubat, Tuğçe Kandemir, Resul Dindar, Ebru Yaşar, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Serkan Kaya, Bayhan ve Derya Uluğ izleyicileriyle buluşacak.

ve izleyicileriyle buluşacak. Festival, Erdal Şahin ve Emre Tabur, Sedat Anar, Grup Hayber, Rahmi Olcay, Bendire Sala, Sedat Uçan, Coşkun Sabah, Grup Yürüyüş, Bülent Serttaş, Grup Mevlana, Aykut Kuşkaya, Tuğba Özerk, Aslı Hünel ve Ammar Acarlıoğlu’nun performanslarına ev sahipliği yapacak.

Gastronomi dünyası Gaziantep’te buluşacak

TGA ekibi, bilgi notlarının gastronomi ile ilgili bölümüne şu başlığı attı:

Gastronomi Dünyası Gaziantep’te Buluşacak…

“GastroANTEP Kültür Yolu Festivali”ne gastronomi dünyasından katılacak isimler şöyle: