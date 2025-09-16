332.5 milyon Euro yatırımla 4’üncü pistte sona yaklaştı, Avrupa’da ilk ‘seviye 5’i aldı

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Airports Council International” (ACI- Uluslararası Havalimanları Konseyi) toplantısı ve ödül törenine davet etti, bir grup meslektaşımla Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guangzhou kentine gittik.

Selahattin Bilgen’e insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selda Seçkinler Oba, Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, Havacılık Geliştirme Uzmanı Ömer Sefer, Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Reklam, Etkinlik ve Sponsorluk Müdürü Emrah Akalın ile Etkinlik ve Sponsorluk Yönetim Sorumlusu Cem Şekercioğlu eşlik etti.

(Soldan sağa) ACI World Başkanı Candace McGraw, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Airports & Borders Authorities APAC Amadeus Başkan Yardımcısı Sarah Samuel.

Selahattin Bilgen, ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci’nin de sohbette dikkati çektiği rapordan söze girdi:

- ACI’nın son raporuna göre bir ülkenin havayolu bağlantısı yüzde 10 arttığında GSMH’ye doğrudan yüzde 0.5 artı yazıyor.

İstanbul Havalimanı’nın bağlantı artışına dikkat çekti:

- İstanbul Havalimanı’nın bağlantı artışı 5 yılda yüzde 59’u buldu. İGA İstanbul Havalimanı geçen yıl dünyada ilk defa o anlamda bir numara oldu. Geçen yıla kadar dünyada bağlantısı en fazla olan havalimanı Frankfurt’tu.

İstanbul Havalimanı’ndan 130 ülkede 330’dan fazla uçuş gerçekleştiğini bildirdi:

- Şu anda dünyada en çok noktaya ulaşılabilen havalimanıyız. Gidilen destinasyonlardaki bağlantılar da çarpan etkisi yaratıyor. Doğrudan ve dolaylı bağlantı gücünü yeni gelen havayolları artırıyor.

İstanbul Havalimanı’nın ilk açıldığı günlere uzandı:

- İlk açıldığımızda İstanbul’dan düzenli tarifeli uçan 61 havayolu şirketi vardı. 5 yılda bu sayı 116’ya çıktı. Neredeyse bütün havayolları İstanbul’a uçar hale geldi. Atatürk Havalimanı’nda 61 havayolundan fazlasına iyi saatlerde slot verilemiyordu.

Çin’den örnek verdi:

- İki ülke birbirine haftada 21 uçuş hakkı tanımış. O hakkı da Türk Hava Yolları (THY) doldurmuştu. Çin’den İstanbul’a gelen havayolu şirketi yoktu. Bu nedenle Çin, THY’ye yeni uçuş hakkı vermiyordu. Çin ile bütün trafik 21 uçuşa sıkışmıştı.

Bu durumda Çinlilerin dünyanın farklı yerlerine aktarma noktası olarak Dubai ve Doha’yı kullanmak durumunda kaldığını belirtti:

- İstanbul Havalimanı açılınca uygun saat diliminde slot verme imkanı doğdu. Şimdi Çin’den 4 ayrı havayolu şirketi İstanbul’a uçuyor. Onların gelişi THY’nin önünü de açık tutuyor. THY’nin Çin’e daha fazla sefer yapması gündeme gelebiliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Çin Sivil Havacılık Otoritesi ile görüştüklerini bildirdi:

- Bu seyahatimizde Pekin’de Air China ile toplantı yaptık. İstanbul’a haftada 3 frekans uçuyorlar. 7’ye çıkarma sözü verdiler. THY ve Çin’den 4 havayolu şirketinin haftalık frekansı 49’a çıkmış bulunuyor. THY’nin haftalık frekansı gelecek yıl 31’e yükselecek.

Sorularımız üzerine İGA’nın yatırımları üzerinde durdu:

- Şu anda devam eden, 2025 sonuna kadarki yatırımlarımız 665 milyon Euro düzeyinde bulunuyor. Şu anda 4’üncü pisti yapıyoruz. İki yıldır devam ediyor. Seneye Ağustos gibi bitecek. Onun sadece bu yıla tekabül eden kısmı söz konusu rakamın içinde.

Önümüzdeki yılın yatırım bütçesini henüz netleştirmediklerini kaydetti:

- 665 milyon Euro’luk harcamanın yarısı (332.5 milyon Euro) pist yatırımına gidiyor. 4’üncü pistin 2025’e tekabül eden harcaması. Geri kalan kısmın önemli bölümü Eskişehir’deki 240 MW’lık GES yatırımına harcanıyor. Bu GES, ihtiyacımızın tamamını karşılayacak.

Devam eden diğer yatırımların da son durumunu paylaştı:

- VIP terminalimiz ve genel havacılık terminalimiz yıl sonunda açılacak. Ayrıca Hilton Oteli de yıl bitmeden açılacak.

ACI, Guangzhou’daki toplantıda İGA İstanbul Havalimanı’nı “Havalimanı Müşteri Deneyimi (CX) Akreditasyonu Programı”nda en yüksek seviyeye “Level 5”e (5’inci seviye) yükseltti. İGA İstanbul Havalimanı, ACI akreditasyonunda Avrupa’da “Level 5”e yükselen ilk havalimanı oldu.

Süleyman Bilgen, “Level 5”le ilgili şu yorumu yaptı:

- Böylece müşteri deneyimi alanında küresel başarımız tescillendi. “Level 5” müşteri deneyiminin kurum kültürünün tam merkezine yerleştiğini ve tüm süreçlere entegre edildiğini ortaya koyuyor.

Ardından ekledi:

- ACI level 5, “Havalimanında yolcu memnuniyeti için bütün paydaşlar senkronizasyonda çalışmalıdır” diyor. Biz de, THY, mülki idare amiri, hep birlikte temel politikayı belirledik. Onun altına imza attık ve sistematik olarak ölçüyoruz.

“ACI Level 5” sahibi dünyadaki diğer 3 havalimanını sıraladı:

- Incheon (Güney Kore), Mumbai (Hindistan) ve Kuito (Ekvator).

İGA İstanbul Havalimanı ortakları, yatırım taahhütlerini 4’üncü pist dahil, yerine getirmek üzere adımlarını atıyor.

Selahattin Bilgen liderliğindeki İGA yönetim ekibi de “ACI Level 5” ile dünyada iddiasını ortaya koyuyor…

(Soldan sağa) İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, ACI World Başkanı Candace McGraw, ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, China Civil Airports Association (CCAA) Genel Sekreteri Zhang Yuan, Guangzhou Baiyun International Airport CEO’su Wang Xiaoyong.

40 milyon aşkın yolcuya hizmette ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ seçildi

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Guangzhou’daki ACI toplantısında ödüller için de sahneye çıktı:

Avrupa’nın En İyisi: İGA İstanbul Havalimanı, ACI tarafından verilen “2024 Airport Service Quality (ASQ) Ödülleri” kapsamında, Avrupa’da 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren “En İyi Havalimanı” seçildi.

İGA İstanbul Havalimanı, ACI tarafından verilen kapsamında, Avrupa’da 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren seçildi. İGA Akademi’ye özel ödül: İstanbul Havalimanı’nın kurduğu “İGA Akademi”, global eğitim programları, yüksek uluslararası katılım oranı ve memnuniyeti ölçen “Net Promoter Score” (NPS) performansındaki başarısıyla ödüle layık görüldü.

Bodrum, İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa da ödül aldı

ULUSLARARASI Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Guangzhou’daki ödül töreninde ekrana Bodrum-Milas Havalimanı yansıdığında sahneye bir kadın yönetici çıktı. Uzaktan tanıyamayınca fotoğrafı çekip TAV Havalimanları Holding CEO’su Serkan Kaptan’a gönderdim. Kaptan’dan hemen yanıt geldi:

İşletme Hizmetleri şirketimizin Genel Müdürü Aude Ferrand. Geçen yıl Eylül ayında TAV Havalimanları Holding bünyesinde göreve başladı. Daha önce Printemps ve Armani’de yönetici olarak çalışmıştı.

Aude Ferrand, Bodrum-Milas Havalimanı’nın ardından İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na verilen ödülü de aldı.

Böylece ACI’de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere ülkemizdeki 4 havalimanı ödüle uzanmış oldu.

İGA, 2026’da ACI’nın ‘Havalimanı Deneyimi Zirvesi’nin ev sahibi oldu

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Goangzhou’daki ACI toplantısında bir de konuşma yaptıktan sonra kapanışta da sahneye çıktı.

Bilgen, “ACI Havalimanı Deneyimi Zirvesi 2026”ya ev sahipliği yapacakları yönündeki belgeyi teslim aldı. İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliğindeki zirve, 31 Ağustos- 4 Eylül 2026’da İstanbul’da düzenlenecek.

ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, 2026 zirvesine İGA’nın ev sahipliği yapacak olmasını şöyle değerlendirdi:

- İstanbul’a defalarca geldim. 2026 zirvemizin İstanbul’da yapılacak olması beni çok heyecanlandırıyor. İstanbul toplantısı kararını almak çok kolay oldu. Türkiye, harika bir ülke. Guangzhou, çıtayı yükseltti. İGA’nın çıtayı daha da yukarı çıkaracağından eminim.

Hava sahanız daha liberal olmalı

ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Süleyman Bilgen’le birlikte gerçekleşen sohbette şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye ve İstanbul için önemli olan, daha fazla uçuşu daha fazla destinasyona bağlayabilmek. Bunun için hava sahasının daha liberal bir şekilde açılması, bağlantıların artırılması gerekiyor.

Bunun için sadece bir ülkenin kendi havayolu şirketlerinin bağlantısının yeterli olmadığını savundu:

- Dünyadaki başka örneklerden gördüğümüz kadarıyla trafik akışı başka ülkelerin havayolu şirketlerine açıldığında yerel havayolu şirketleri zarar görmüyor. Aksine işlerini büyütüyor. Çünkü, daha önce ulaşamadıkları noktalardan yolcu akışı sağlanıyor.