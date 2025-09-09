‘Başkent Veri Merkezi’ devreye girdi, teknolojiye 5 yılda 1 milyar dolar yatırdı

AKBANK Genel Müdürü Kaan Gür ev sahipliğinde gelen davet üzerine geçen hafta Perşembe sabahı bir grup meslektaşımla birlikte Ankara’da Temelli OSB’de bahçe duvarlarından “kale gibi” korunduğu anlaşılan “Başkent Veri Merkezi”ne gittim.

“Akbank Başkent Veri Merkezi”nin girişinde bizi Veri Merkezi Müdürü Özgerhan Koşdemir, Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay ve Kaan Gür karşıladı.

Özgerhan Koşdemir rehberliğinde “Başkent Veri Merkezi”ni gezdik:

- Burası bankamızın “İkinci Dijital Kalesi” olarak tasarlandı. Ayrıca, olağanüstü dönem merkezi şeklinde planlandı.

Koşdemir, binanın savunma sanayi şirketlerinin kullanımı düşünülerek inşa edildiğini bildirdi:

- 70’i aşkın binaya baktık. Burası bizim için en uygunu çıktı. Ona rağmen binanın içinde çelik yapı inşa ettik. Güçlendirme için Ankara’nın 2 bin 500 yıllık deprem geçmişi incelendi. Zemine 11 bin 700 çelik filizi yerleştirildi.

Yangına dönük önlemlere işaret etti:

- Lazerli erken algılama sistemi, yangını alev oluşmadan önce tespit ediyor. Gazlı söndürme sistemi ile su kullanılmadan yangın kontrol altına alınıyor. 120 dakikaya kadar yangına dayanıklı özel duvarlar var.

Merkezin 30 milyon dolarlık yatırımla kurulduğunu kaydetti:

- Burada “Akıllı binanın en üst seviyesi” yakalandı.

Kaan Gür araya girdi:

- İstanbul’dak teknoloji merkezimiz 26 MVA kapasiteli. “Başkent Veri Merkezi”nde şimdilik 1 MVA’lık kapasite kullanılıyor. 5 MVA’ya kadar çıkabilecek. Burası bankamızın ihtiyacına göre dizayn edildi. Felaketlere daha dayanıklı hale geldik.

Gökhan Gökçay sürdürdü:

- Yapay zeka kullanımı yeni yükler getiriyor. Bu merkez, acil durumların yanı sıra gelecek ihtiyacı dikkate alınarak dizayn edildi.

“Başkent Veri Merkezi” turu sonrasında Kaan Gür’le sohbet ettik:

- Son 5 yılda teknoloji ve dijitalleşmeye dönük yatırımlarımız 1 milyar doları aştı. Sadece 2025 yılındaki teknolojiye dönük yatırımlarımız 315 milyon doları bulacak.

2019 yılına döndü:

- İstanbul’daki “Akbank Data Center” adlı birincil veri merkezimiz, 2019’da 250 milyon dolarlık yatırımla kurulmuştu. 32 bin metrekarelik merkez, yüzlerce petabayt veriyi yönetiyor.

Akbank’ın 400’ün üzerinde ileri analitik model ve 100’e yakın bilişsel modeli aktif kullandığını vurguladı:

- Kredi tahsisinden sahtekarlık tespitine, müşteri segmentasyonundan risk skorlamaya birçok alanda yapay zeka temelli çözümlerden yararlanıyoruz.

“Akbank Asistan”a işaret etti:

- 1000’den fazla bankacılık işlemini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Doğal dil işleme yeteneğiyle yazılı ve sözlü komutları yüzde 90 doğrulukla anlıyor. 2 milyon oturum ve yıllık 170 milyondan fazla etkileşim sağlanıyor.

Dijital işlemler ve bu kanaldan müşteri kazanımlarına dikkat çekti:

- 2022 yılı başından itibaren Akbank’ın aktif müşteri sayısı 6.2 milyon arttı, 14.7 milyona ulaştı. Bu yıl her 4 yeni müşteriden 3’ü dijital kanallardan geldi.

Bankanın bugün 12.8 milyon aktif dijital müşteriye hizmet verdiğinin altını çizdi:

- Kredilerin yüzde 90’dan fazlası dijital kanallardan kullandırılıyor. Tüm bilgiler girilip başvuru yapıldıktan sonra kredi değerlendirmesi ortalama 1.2 saniyede gerçekleşiyor. Onay alınırsa bu süre içinde kredi hesaba geçiyor.

Bu performansın arkasında binlerce yapay zeka algoritması, yapay zeka tabanlı davranış modelleri ve gelir tahminlerinin bulunduğunu irdeleyip “Büyük Dil Modeli”ne değindi:

- Mühendislerimizin geliştirdiği model, bankamıza özel işlem talimatları ile 56 milyar token kullanılarak eğitildi. El yazılarını dahi okuyup anlayan yapay zeka çözümleri oluşturuldu.

Son bir yılda yapay zeka ile işlenen belge sayısında yüzde 75 artış sağlandığını paylaştı:

- Şu an aylık 1.3 milyon adet yazılı talep büyük dil modeli tabanlı sistemlerle insan eli değmeden işleniyor. Üretken yapay zeka teknolojisiyle Akbank çalışanları bilgiye saniyeler içinde ulaşıyor. Sistem şu anda soruların yüzde 90’ına doğru yanıt veriyor.

Akbank’ın teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekaya 5 yıllık yatırımının 1 milyar doları aşan yatırımı, bankacılık sektöründeki dönüşümü ortaya koyuyor…

‘Akbank Teknoloji’de 1700 kişi var ama müşteri ile göz göze de oturmak lazım

AKBANK Genel Müdürü Kaan Gür, insan kaynağında geleceğin yetkinliklerine göre adımlar attıklarını belirtti:

- Bankamız bünyesindeki 6 bin genel müdürlük çalışanının yüzde 32’si teknoloji, yapay zeka ve yazılım mühendisliği gibi geleceğin rolleri olarak tanımlanan görevleri üsleniyor. Bu oranın 3 yıl içinde yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor.

“Akbank Teknoloji”ye değindi:

- Akbank Teknoloji” iş birimi, 1700 Akbanklı teknoloji profesyoneli ve iş ortaklarıyla birlikte toplamda 2 bin 500 kişilik güçlü bir teknoloji takımından oluşuyor. Ekipler yüzde 100 uzaktan çalışma modeli ile Türkiye’nin 51 ilinden hizmet veriyor.

Ardından ekledi:

- “Neobanka” değiliz ama o kabiliyetlere sahibiz…

Bu noktada şubelerin geleceğine ilişkin planlarını sordum, şu yanıtı verdi:

- Müşteri ile göz göze de oturmak lazım. Ben insanlı kanalın tümüyle ortadan kalkacağını düşünmüyorum.

Enflasyon yüzde 29.5’e, faiz yüzde 37’ye iner, ‘sıkı duruş’ devam eder

AKBANK Genel Müdürü Kaan Gür, “Başkent Veri Merkezi” turu sonrasındaki sohbette sorular üzerine ekonomi ile ilgili şu yorumu yaptı:

- Ekonomi yönetimi ve TCMB’nin yürüttüğü program, rasyonel, kontrollü ve kararlı şekilde sürdürülüyor.

Enflasyonla ilgili tahminini paylaştı:

- Enflasyonda düşüş trendinin sürmesini, yıl sonunda da TCMB’nin tahmin bandı üst sınırı olan yüzde 29 seviyesine yakın gerçekleşmesini, yüzde 29.5 olmasını bekliyoruz.

Tahminiyle birlikte şu saptamayı yaptı:

- Ancak, enflasyondaki katılık ve büyümenin gücünü koruması nedeniyle enflasyon üzerindeki riskler ağırlıklı olarak yukarı yönlü.

Güçlü büyüme ve enflasyonun katılığının faiz indirim alanını sınırladığını vurguladı:

- Kalan 3 PPK toplantısında toplamda 6 puanlık faiz indirimi ile yıl sonunda politika faizinin yüzde 37 seviyesinde kapanacağını öngörüyoruz.

“Sıkı duruş”la ilgili beklentisini paylaştı:

- Kredi büyüme tavanlarına yönelik makro ihtiyatı politika duruşunun sıkı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu duruş, 2026’nın ilk yarısının sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor.

Yine de bazı güncellemeler olabileceğini bildirdi:

- Kredi büyüme hızının ve yapısının enflasyonla mücadeleyle uyumlu olması için kredi büyüme sınırlarında ve istisna alanlarında güncellemeler yapılabilir.

Bu konuda şu mesajı verdi:

- Genel finansal koşulları bozmadan belirli alanlara yönelik seçici kredi desteklerinin devreye alınması da mümkün. Bu çerçevede Türk Lirası finansmana ihtiyaç duyan KOBİ’ler ve döviz kazandırıcı faaliyetler önceliklendirilebilir.

Bankacılık sektörüyle ilgili beklentisini şöyle dile getirdi:

- Faiz indirim sürecinin etkilerinin bankacılık sektörü üzerindeki olumlu yansımalarının özellikle son çeyrekte görülmesini bekliyoruz. 2026’da net faiz gelirlerinde toparlanma yaşanacağını, daha rasyonel fiyatlama zemininin oluşacağını düşünüyoruz.

Bankaların kârlarıyla ilgili yorumları şöyle değerlendirdi:

- Nominal getiriler yüksek algılansa da enflasyonla karşılaştırıldığında özsermaye kârlılığı bu oranın altında kalıyor. Bu durumun, bankacılık sektörünün asli görevi olan reel sektöre sürdürülebilir destek sunabilmesi adına iyileştirilmesi önem taşıyor.

Akbanklı girişimcilere 2 milyon dolar yatırdı

AKBANK Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank çalışanlarının girişimci ruhuna ve yenilikçi fikirlerine yatırım yaptıklarını bildirdi:

- “Akbank+” adlı kurum içi girişimcilik programımız ile çalışma arkadaşlarımızın girişimciliğe adım atmalarını destekliyoruz.

Programın tüm Akbanklılara açık olduğunu belirtti:

- Programa katılanlar 6 aylık mentörlük ve eğitimde fikirlerini geliştiriyor, ticarileştiriyor. Yatırım aldıkları takdirde ekosisteme kazandırılıyor.

İlk iki dönemde hayata geçen girişimleri sıraladı:

- Waste Log, Voltla, Metriqus ve Fundero gibi girişimler hayata geçirildi. Bu girişimlere toplamda banka olarak 2 milyon dolar yatırım yaptık.