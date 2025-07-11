250 robotla BİST’in yarısını yönetiyor, Zenia ile 3300 restoranı kucaklıyor

ATP (Ata Teknoloji Platformları) Genel Müdürü Ümit Cinali ile buluşmaya giderken pandemi günlerinde yaptığımız online sohbet sonrası 1 Haziran 2021’de yazdığım yazıyı gözden geçirdim:

100 yazılım robotu çalışıyor, saniyede 5 bin emir veriyor…

1991 yılında faaliyete geçen Korhan Kurdoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Ata Yatırım, kendi dijital altyapısını oluşturmak üzere 1997 yılında sermaye piyasalarına yön veren kurumsal çözümleri geliştirmek üzere Tradesoft’u kurdu.

Tradesoft başlangıçta Ata Yatırım’ın dijital altyapısı için yola çıkarken, zamanla sektöre hizmet veren bir yazılım şirketine dönüştü.

Ümit Cinali, Tradesoft’un mevcut durumunu şöyle özetledi:

- Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi altyapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık pazarda yüzde 51 pazar payına sahip. Aracı kurum, portföy yönetim şirketi, banka, emeklilik fonlarından oluşan 39 müşterimiz var.

Tradesoft’taki yazılım robotu sayısının 250’ye çıktığını kaydetti:

- Ata Yatırım, Tradesoft’un ardından yazılım ve dijital hizmetler tarafını geliştirdi. “ATP Dijital” ve “Zenia”yı kurdu. 2008 yılında da “Ata Teknoloji Platformu”nu (ATP) kurup teknoloji şirketlerini tek çatı altında topladı.

Kendisinin göreve 2014 yılı sonunda başladığını bildirdi:

- Yaptığımız işle, verdiğimiz hizmetle milyonlarca kişiye dokunuyoruz ama bizi görmüyorlar. Biz, arkada çalışan bir sistemiz.

Grubun Ar-Ge’ye, yapay zekaya ciddi yatırım yaptığının altını çizip, Ata Teknoloji Platformlarını şöyle anlattı:

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., finans, konuk ağırlama ve enerji sektörü başta olmak üzere kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu yaşamsal platform, yazılım ve hizmetleri geli ş tiriyor.

ATP çatısı altında ATP Tradesoft, ATP Zenia, ATP Dijital, ATP GreenX ve ATP RobotX faaliyet gösteriyor.

ATP’nin yurt dışında da hizmet verdiğinin altını çizdi:

- Türkiye, Çin ve EMEA Bölgesi'nde 450’den fazla müşterimiz var. Tasarlanan ürünler, uygulanan projeler ve sunulan hizmetlerle kurumların dijital dönüşüme uyum sağlamalarına ve değişime öncülük etmelerine yardımcı oluyoruz.

Yakın dönemde Azerbaycan’da aldıkları yeni işi paylaştı:

- Pasha Capital’in sistemini biz kuruyoruz.

Yurt dışına dönük adımlarıyla ilgili şu mesajı verdi:

- 2025 yılında Çin’deki operasyonlarımızın katkılarına ek olarak, Afrika’daki hizmet sunduğumuz lokasyon sayısını artırmayı ve portföyümüze yeni ülkeler ekleyerek global açılımımızı sürdürmeyi planlıyoruz.

2024 yılında global pazarlardaki varlıklarıyla ilgili adımlarını şöyle aktardı:

- 2024 yılı gelirlerinin yüzde 30’unu uluslararası pazarlardan elde ettik. Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Azerbaycan hizmet verdiğimiz ülkeler listesine eklendi.

Asya-Pasifik bölgesinin lider bulut hizmet sağlayıcısı Alibaba Cloud ile distribütörlük anlaşması imzaladıklarına işaret etti:

- Bu anlaşma sayesinde 2028 yılında 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülen Türkiye bulut pazarında pay sahibi olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda güçlü bir iş ortağı ağı kuruyoruz.

Ümit Cinali, 2025 yılında sürdürülebilir hedefini önlerine koyduklarına vurgu yaptı:

- 2024 yılını güçlü finansal sonuçlar ve başarılı global operasyonlarla 300’ün üzerinde yeni müşteriyi portföyümüze ekleyerek tamamlamıştık. Bu yıl da çeşitlendirilmiş iş modelimizle global ölçekte büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.’nin 2025 yılı ilk çeyrek sonuçlarını irdeledi:

- Bu yılın ilk 3 ayında 478.8 milyon lira gelir elde ettik. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârımız (FAVÖK) 163.5 milyon TL seviyesine ulaştı. Net kârımız ise 110.8 milyon lira olarak gerçekleşti.

ATP’nin 3 ayda 478.8 milyon lira gelir üzerinden 110.8 milyon lira net kâr elde etmesi, teknolojinin, yazılım robotlarının, yapay zekanın, kısacası “akıl teri”nin farkını ortaya koyuyor…

Avrupa Enerji Borsası’na uzandı

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP) Genel Müdürü Ümit Cinali, potansiyel pazarlarını genişletmeyi hedeflediklerini belirtip, ATP GreenX ile attıkları adımı paylaştı:

- Yeşil enerji ve karbon sertifikası ticaretine yönelik platformumuz ATP GreenX, Avrupa Enerji Borsası’na (EEX) platform hizmet sağlayıcısı olarak başvurusunu tamamladı. Bu adımla birlikte küresel pazarlara açılım sürecini de başlatmış oldu.

Ardından ekledi:

- ATP GreenX, aynı zamanda Türkiye’nin yeşil ve karbon sertifikaları ticaretini kolaylaştıran ilk dijital pazar yerini geliştirdi.

Orta sınıf kalmadı, bunu restoranlarda açıkça görebiliyoruz

YÜCEL-Gülin Özalp, Nedim Binler ve Kadir Alkan’ın ortağı olduğu 18 yıllık restoran Topaz, haziran ayı sonlarında MV Holding’in Gümüşsuyu’ndaki oteli The Artisan’nın terasına taşındı.

Topaz’ın yeni yerindeki açılış buluşmasında Desert Group’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Özalp ile sektör üzerinde konuşurken, şu noktanın altını çizdi:

- Bizim işimiz bisiklete binmek gibi. Pedalı hep çevirmek gerekiyor.

Restoranların pandemide 1.5 yıl kapalı kaldığını anımsattı:

- 1.5 yıl kapalı kalmak, daha ötesi yok. O nedenle her ortamda işimizi yapmak zorundayız.

Lüks restoran müşteri profilinde krizle birlikte yaşanan değişime işaret etti:

- Orta segment (sınıf) kalmadı. Bunu restoranlarımıza gelen müşterilerin profilinden farkediyoruz.

Yerli-yabancı müşteri oranını merak ettim, yanıtladı:

- Yerli-yabancı müşteri oranı bizim mekanlarda yüzde 50-50 gibi bir dengede seyrediyor.

Birçok sektördeki işverenlerin son dönemlerde yakındığı personel giderleri üzerinde durdu:

- Personel giderlerinin restoranlarda normalde yüzde 20’lerde olması gerekiyor. Şimdi personel giderinin toplam içindeki payı yüzde 50’lere çıkmış durumda.

Girdi maliyetleriyle ilgili konuşurken de şu ayrıntının altını çizdi:

- Bazı tabaklarda kullanılan ürün 56’yı bulabiliyor…

Müşterilerin yemek tercihi konusunda şu noktanın altını çizdi:

- Topaz’ın eski yerinde “Tere” adlı bir ocakbaşı açtık. Firuze de bize ait. Üç restoranımızdan gördüğümüz, gözlediğimiz Türk yemeklerinin daha çok iş yaptığı yönünde.

Desert Group bünyesindeki mekanları sıraladı: