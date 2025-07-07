New York’a transfer oldu, finans dünyası için ‘yönetici avcılığı’ yapacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, 18 Haziran 2025 günü “Fiziksel Aktivitenin Ekonomik Etkisi: İstanbul Örneği” raporunu açıklamak üzere buluştuğumuzda toplantı sonunda kendisiyle ilgili bir bilgiyi paylaştı:

- 6 yıldır yürüttüğüm görevimden 1 Ağustos 2025 itibariyle ayrılıyorum. Çünkü, eşimin yeni üstlendiği görev nedeniyle New York’a (ABD) taşınıyoruz.

Toplantı bitiminde gazeteye dönerken hemen ülkemizin önde gelen profesyonel yöneticilerinden aile dostumuzMustafa Güçlü’nün kızı olan, “head hunter”lık (kafa avcısı) şirketi Egon Zehnder’de global partnerler (ortak) arasına girip, Türkiye ofisini yöneten Ayşe Güçlü Onur’u aradım:

- New York’a taşınıyormuşsunuz. Hayırdır?

Yanıtladı:

- Egon Zehnder New York Ofisinde finans sektörüyle ilgili işleri yönetecek birimi yöneten 5 kişiden biri olarak çalışacağım. 15 Ağustos 2025’ten itibaren Egon Zehnder Türkiye bordrosundan çıkıp New York’un bordrosuna gireceğim. Global partnerlik de zaten sürüyor.

İzmir Amerikan Koleji, sonrasında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu olan, lisans üstü eğitimini ABD’de (Duke Universitesi) tamamlayan Ayşe Güçlü Onur, Londra’da önemli bir danışmanlık şirketinde partner olmak üzereyken Türkiye’ye dönmüştü. Bir süre TEB’de orta kademe yönetici olarak çalıştı.

Lise yıllarından yolunun kesiştiği Egon Zehnder Küresel İcra Komitesi Üyesi Çağla Bekbölet aracılığıyla tanıştığı Türkiye Ofisi Başkanı Murat Yeşildere aradı:

- Bir müşterimizin projesi önümüze geldi. Bu projede görev almak ister misin?

O günlerde TEB’deki işinden memnundu, şu yanıtı verdi:

- Önerdiğiniz projede görev almayı düşünmüyorum.

Aradan bir süre geçti, Yeşildere yeniden arayınca meraklandı:

- Önerdiği projeyi reddetmiştim. Murat Bey acaba beni niye arıyor?

Yeşildere yeni teklifini ortaya koydu:

- Egon Zehnder Türkiye’de bizimle birlikte çalışmanı istiyoruz.

O hâlâ tereddütlüydü:

- Önerdiğiniz görev bana göre mi emin değilim.

Yeşildere ısrarcı oldu. Ayşe Güçlü Onur, yakın arkadaşı Bekbölet’in Egon Zehnder’le ilgili deneyimini anımsayıp kabul etti. Göreve başlamadan önce İsviçre’ye gidip kurucu Egon Zehnder’le de görüştü. Zehnder, o günde kadarki kariyerini öğrenince sordu:

- Bugüne kadar büyük paraların konuşulduğu şirketlerde görev yapmışsın. Burada mutlu olabilecek misin?

O an Tekel’de Genel Müdürlük, Yaşar Holding ve en son Çimentaş’ta üst düzey yöneticilik yapan babası Mustafa Güçlü’nün arkadaş çevresiyle ilgili düşündüklerini anımsadı:

- Babamın arkadaşlarının çoğu farklı şirketlerde üst düzey yöneticiydi. Çocukluk yıllarımda bile onların kariyer yolculuklarını merak ederdim.

Zehnder’e yanıtını verdi:

- Mutlu olacağıma inanıyorum…

2008 yılı sonlarında Egon Zehnder Türkiye Ofisinde danışman olarak göreve başladı. Ocak 2015’te global partnerler arasına katıldı. 2019 yılı başlarında Murat Yeşildere şu kararı aldı:

- 11 yıldır yürüttüğüm Türkiye Ofisi Başkanlığını bırakıyorum. Partner olarak çalışmayı sürdüreceğim.

Yeşildere, yerine Ayşe Güçlü Onur’u önerdi. Önerisi partner’lar ve şirketin ilgili komitelerinde kabul gördü. 1 Mayıs 2019’da da görev devri gerçekleşti.

Ayşe Güçlü Onur, Egon Zehnder Türkiye Ofisindeki görev döneminde 5 bankaya toplam 6 CEO belirlenmesinde, başta bankalar olmak üzere finans sektöründe 100’ü aşkın genel müdür yardımcısının seçilmesinde rol aldı.

Derken bir yıl önce göreve başlayan Egon Zehnder global CEO’su Francesco Buquicchio, ilk işareti 10 ay kadar önce verdi:

- New York ofisimiz çoğu ABD’li olan rakipleri karşısında hedeflediğimiz noktada değil. New York ofisimizde görev almayı düşünür müsün?

O günlerde New York’a taşınmak Ayşe Güçlü Onur’un fazla ilgisini çekmedi. Ancak, Buquicchio kararlıydı. Birkaç ay sonra teklifini resmileştirdi. Bunun üzerine konuyu eşi Renay Onur’la paylaştı:

- Çocuklarımızın eğitimini dikkate alarak New York’a taşınsak mı? Sen Spor İstanbul A.Ş.’deki görevini bırakmak zorunda kalacaksın.

Çekirdek ailede New York’a taşınmaya sıcak bakılınca teklifi kabul etti. Kararını Francesco Buquicchio’ya bildirdi.

Ayşe Güçlü Onur, sohbetimizde 17 yıl önceye döndü:

- Bu kariyer hiç aklımda yoktu. Egon Zehnder karşıma çıktı. İyi ki 17 yıl önce İsviçre demokrasisinin işlediği bu aileye girmişim. Bu ailede yer almak, çalışmak beni çok mutlu etti.

Francesco Buqucchio, geçen hafta Lizbon’da gerçekleşen Egon Zehnder toplantısında Ayşe Güçlü Onur’a New York’taki görevi üstlendiği için teşekkür etti.

Ayşe Güçlü Onur, New York’un Egon Zehnder için önemini de bana şöyle anlattı:

- New York’ta özellikle finans sektörüne hizmet verme konusunda büyüme potansiyeli var. Şirketimiz de büyümek istiyor. Bu nedenle New York’taki fırsatları değerlendirmek istiyor.

Ayşe Güçlü Onur, Egon Zehnder New York ofisinde finansal hizmetle biriminin 5 liderinden biri olarak görev yapacak.

Yolu açık, başarıları daim olsun…

Egon Zehnder’de 240 global partner’in 8’i Türk

AYŞE Güçlü Onur, Ocak 2015’ten beri Egon Zehnder’in Türkiye ofisindeki 3 global partnerden biri olduğunu belirtti:

- Egon Zehnder Türkiye ofisi aynı zamanda global partner ihracı da yapıyor.

İsimleri sıraladı:

Tankut Şensürücü: Londra’ya transfer oldu.

Londra’ya transfer oldu. Burcu Bıçakçı: 2023 yılında Singapur’a taşındı.

2023 yılında Singapur’a taşındı. Çağla Bekbölet: O hep Londra’da idi. Bir dönem Egon Zehnder Global İcra Komitesi’nde idi. Şimdi sadece partner olarak çalışıyor.

O hep Londra’da idi. Bir dönem Egon Zehnder Global İcra Komitesi’nde idi. Şimdi sadece partner olarak çalışıyor. Neşe Güner: Egon Zehnder Londra Ofisinde.

Egon Zehnder Londra Ofisinde. Gizem Weggemans: Egon Zehnder Londra Ofisinde.

Egon Zehnder Londra Ofisinde. Murat Yeşildere: Egon Zehnder Türkiye Ofisini uzun süre yönetti. Halen partner olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ardından ekledi:

- Türkiye ofisimizdeki Engin Güven de partnerler arasına yeni giriyor.

Egon Zehnder’in partnerları arasındaki Türk ekibin şu yönünde de dikkat çekti:

- Egon Zehnder’in 240 kişilik global parterleri arasında 5 Türk kadını var. Türk kadınlarını orada temsil etmekten de gurur duyuyoruz.

Türkiye, Azerbaycan’ı Üstlendi, şimdi sırada Özbekistan da var

AYŞE Güçlü Onur, Egon Zehnder’in 38 ülkede 67 ofisinin bulunduğunu belirtti:

- Azerbaycan’a Türkiye üzerinden girişi yapmış olduk. Egon Zehnder Türkiye ekibi Azerbaycan’a da hizmet vermeye başladı.

Özbekistan’a işaret etti:

- Egon Zehnder Türkiye ekibi yakında Özbekistan için de çalışmalara başlıyor.

Türkiye ofisindeki kadroyu merak ettim, paylaştı:

- 20 kişilik bir ekibiz.

Ardından ekledi:

- New York Ofisindeki toplam kadro 400 kişi.

Emeklilik yaşı 55’e çıkarıldı

AYŞE Güçlü Onur, Egon Zehnder’de 5 yıldır emeklilik yaşıyla ilgili tartışmanın sürdüğünü bildirdi:

- 62 olan emeklilik yaşının 65 yaşına çıkarılması konusu tam 5 yıldır konuşuluyordu.

Bir hafta önce Lizbon’da gerçekleşen toplantıya gittiğini belirtti:

- Lizbon’daki Egon Zehnder toplantısında konu yeniden gözden geçirildi ve karar çıktı. Emeklilik yaşı 65’e yükseltildi.