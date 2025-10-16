Artık mercekle bile

gazete okuyamıyorum

HÜRRİYET ve Günaydın Gazetelerine Genel Yayın Yönetmenliği dönemlerinde damgasını vurmuş, Anadolu Ajansı’nda (A.A) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış efsane meslek büyüğümüz Necati Zincirkıran, 2016 yılı Kasım ayında aradı:

- Ertuğrul Özkök, geçen pazar günkü köşesinde “Namık Kemal Lisesi” başlıklı bir bölümde son Türk Ticaret Kanunu’nu hazırlayan Komisyon’un Başkanı Prof. Ünal Tekinalp’in Köln Üniversitesi tarafından “Yılın Hukukçusu” seçildiğini duyurdu.

Zincirkıran, söz konusu haberle gururlandığını belirtip, tavsiyesini iletti:

- Ünal Hoca ile konuşup bu konuyu yazmalısın.

Mesleğimizin efsane ismi Zincirkıran’ın tavsiyesiyle Prof. Ünal Tekinalp’i aradım, konunun detaylarını 22 Kasım 2016’da Hürriyet’te yazdım:

Köln Üniversitesi Ders Programına Tekinalp’in Adını Verdi…

Prof. Tekinalp, o gün konuyu şöyle anlattı:

- Köln Üniversitesi ile Bilgi Üniversitesi’nin 10 yıldır müşterek verdiği yüksek lisans programı var. Programa her yıl önemli bir kişinin, özellikle hukukçuların adı veriliyor. 2015-2016 ders programına benim adım verildi.

Necati Zincirkıran, 2018 yılı Haziran ayı başlarında da Demirören Holding’in kurucusu Erdoğan Demirören’in vefatı üzerine telefon etti. O günlerde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni idim. Başsağlığı diledikten sonra şu bilgiyi verdi:

- Hürriyet’in dağıtım şirketi Hür Dağıtım’da Erdoğan Demirören’le iş yaptık. “Olaylar, Anılar ve Gerçekler” kitabımda bu konuyu ele aldığım bölümü okumanı tavsiye ederim.

“Olaylar, Anılar ve Gerçekler” kitabını okumuştum ama Necati Bey’in araması üzerine o bölümü yeniden gözden geçirdim. Necati Bey, söz konusu bölümde Hür Dağıtım’ın öyküsünü anlatıyordu:

Hür Dağıtım’ın amacı sadece Hürriyet’i dağıtmak değildi. Diğer gazeteleri de dağıtmaktı. Böylece maliyet düşecek, kârlılık artacaktı.

Kamyon adediyle birlikte sorunlar da arttı. Konuya yabancıydık. Bir gün Haldun Bey (Simavi), “Bu işi bilen birini bulup dağıtım şirketine ortak alalım ve kamyonların bakım işini ona yıkalım” dedi.

“Bu işi bilen birini bulup dağıtım şirketine ortak alalım ve kamyonların bakım işini ona yıkalım” Aradığımız “bilen kişi”, 20’li yaşlarındaki Erdoğan Demirören oldu. Demirören’i hiç tanımıyorduk ama Sirkeci, Aksaray ve Taksim’in en büyük Ford parçacısıydı. Hem ithalatçı hem de hem de imalatçıydı. Gerçekten çalışkan ve işini iyi bilen biriydi.

“bilen kişi”, Demirören ile ilk teması Erol Bey (Simavi) kurdu. Demirören bizim arabalarla ilgili sorunları kısa sürede çözümlediği gibi daha sonraki yıllarda büyük kamyonlarla taşımaya geçiş projesini de gerçekleştirdi.

Necati Bey, kitabının söz konusu bölümünde Erdoğan Demirören’i şöyle tanımladı:

Bu işin (dağıtım) piyasasını bilen, çalışkan ve becerikli bir işadamı olarak Hürriyet’e çok yararı oldu.

Hür Dağıtım’la ilgili bu öyküyü 10 Haziran 2018’de Hürriyet’te yazmıştım:

Hürriyet’te çok yararını gördük...

Necati Bey, 3-4 yıl önce aradığında dert yandı:

- Artık mercekle bile gazete okuyamıyorum.

Necati Bey’in bu durumu oğlu Ceyhun Zincirkıran’ın ortak olduğu temizlik kağıtları üreticisi Sapro’nun Çerkezköy’deki tesislerini 2023 yılında gezerken konuştuk. Ceyhun Zincirkıran, Necati Bey’in gazete okuma ritüelini ısrarla sürdürmeye çalıştığını anlattı:

- Babam kendisi okuyamasa da gazeteler düzenli alınıyor. Biz kendisine okumaya çalışıyoruz.

Necati Zincirkıran, 30 Eylül 2025 gecesi 96 yaşında vefat etti.

Necati Bey, 2. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu. Eğitimine Denizcilik Bankası bursuyla İngiltere’de devam etti, uzak yol kaptanı oldu. Deniz hukuku lisansı yaparken Londra’da gazetecilik derslerini de tamamlayıp sertifika aldı.

1950’de Türkiye’ye döndüğünde gazeteciliğe başladı. 1952’de Hürriyet Gazetesi’nin Ortadoğu muhabiri, 1957’de Ankara Temsilcisi, 1960’ta da Genel Yayın Müdürü oldu. Genel Yayın Yönetmenliği döneminde Hürriyet Gazetesi 1 milyon tirajla rekor kırdı. Hürriyet Haber Ajansı’nın da kuruculuğunu yaptı.

Necati Bey, 1969 yılında Hürriyet’ten ayrıldı, Günaydın Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Gazetenin ilk dönem yazarları arasında yer aldı.

1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1990’da Medya Holding’e geçti, Sabah Gazetesi’nde yazarlık yaptı. 2003 yılında emekli oldu.

Efsane gazeteci, meslek büyüğüm Necati Zincirkıran’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun…

Yazılımı İstanbul’daki ekibi hazırlıyor, ABD’deki şirketi yılda 50 bin konteyner taşıyor

GEÇEN ay Türkiye-ABD İş Konseyi’nin davetiyle New York’a gittiğimde New York Halk Kütüphanesi’ndeki resepsiyonda PortX Lojistik’in kurucusu Peter Eyüp Ulu ile karşılaştık.

Peter Eyüp Ulu, New York’ta daha önce karşılaştığımda öyküsünü özetlemişti:

Ailem Malatyalı. Biz 6 kardeş İstanbul Zeytinburnu doğumluyuz. İki abim ABD’nin yolunu tutunca ben de liseyi bitirmeden onları izledim. Ekonomi okumayı denedim. Tekstil sektöründe işler yaparken bir yıl da moda okudum. Limuzin şoförlüğü de yaptım.

Bir arkadaşım, “Taşımacılık işinde çok para var” deyince sektöre girmeye karar verdi. Zamanla kargoya yöneldim. Derken soğuk hava özelliği olan konteynerlere yatırım yapıp, gıda taşımacılığında öne çıktım.

“Taşımacılık işinde çok para var” Pandemi öncesi soğuk hava özelliği olan konteynerlere yaptığım yatırım işe yaradı. O günlerde araç bulmak da, gıda taşımak da kolay değildi. Bizim altyapımız tesadüfen hazırdı. Rahatlıkla o sıkıntılı günlerde işimizi yönettik.

Biz daha çok dorse yatırımına yöneldik. Yılda 50 bin konteynerlik kara taşımacılığı yapar hale geldik. TIR kafası, yani çekici filosundaki sayımız 200 araç dolayında.

Eyüp Ulu, TAİK resepsiyonundaki sohbette elektrikli TIR kullanımında da öne çıktıklarını bildirdi:

- Kargo işinde New York’un en büyüğü olmuştuk. Şimdi ABD’de de aynı şekilde öne çıkıyoruz.

İşlerinin bir ayağının İstanbul’da olduğunun altını çizdi:

- Yeşilköy’deki İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde “Portx Tech” adlı şirketimiz var. Lojistik ile ilgili yazılım altyapısı İstanbul’daki “Portx Tech”te hayata geçiyor.

Eyüp Ulu, geçen gün aradı:

- Birkaç günlüğüne İstanbul’a geldim.

Sözleştik, dün sabah İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ndeki “Portx Tech”te buluştuk. Bu şirketin neler yaptığını merak ettim, Portx Tech CTO’su Hakan Özkara yanıtladı:

- Bizim işimiz, “Lojistiğin Uber’i” gibi. “Portx Tech” aslında bir platform. Bu platformda taşıma yaptırmak isteyenle taşıyacakların buluşmasını sağlıyoruz. Şoförler ve araç sahibi şirketler bu platformdan yararlanıyor. Ancak, taşıma işi “Portx” çatısı altında gerçekleşmiş oluyor.

Eyüp Ulu, Zeytinburnu’ndan bir gecekondudan başlayıp, New York’a, New Jersey’e uzanan yolculukta başarıyı yakalayanlar arasında yerini almış bulunuyor…

Yazılım merkezi için İstanbul’u seçmesi, memleketi Malatya’ya destek konusunda adımlar atmayı planlaması, New Jersey’de “Peter” olarak bilinen Eyüp Ulu’nun köklerinden kopmamaya özen gösterdiğini ortaya koyuyor…