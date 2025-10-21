Ağaç işleme makinesinde kilo başına ihracat 12 dolara oturdu, fuarda 100 milyon dolar göründü

DANIŞMANLARI Yiğit Şeker ısrarla gezmemi istedi, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Arif Onur Kaçak ve RX TÜYAP Genel Müdürü Berkan Öner’le geçen hafta “WoodTech” fuarını gezdim.

AİMSAD’ın Genel Sekreterliğini de yürüten Arif Onur Kaçak, Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, kesici Takımları, El Aletleri Fuarı’nı gezerken sektörle ilgili bilgi verdi:

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kayıtlarına göre ağaç işleme makineleri sektöründe 300’ü aşkın firma görünüyor. Ancak, bunların 160-170’inin faal olduğunu biliyoruz.

AİMSAD’a 125 ağaç işleme makineleri üreticisi ve ithalatçısının üye olduğunu belirtti:

- Üyelerimizden 110’u üretim yapıyor. 15’i de sadece ticaretiyle iştigal ediyor. Aralarında ithalatçılar da var.

Fuardaki stantları işaret etti:

- Fuarın katılımcılarının yüzde 80’i üreticilerden oluşuyor. Yabancı katılımcılar da elbette fuarımızda yer alıyor.

Berkan Öner araya girdi:

- Fuarda 350 katılımcı firma var. Sektörün tamamını yansıtan vitrin gibi fuarımız. Çin’in iki büyük üreticisi de fuarın katılımcıları arasında yer aldı.

Arif Onur Kaçak, sektörün ihracatı üzerinde durdu:

- Ağaç işleme makineleri sektörü 2017 yılından beri dış ticaret fazlası veriyor. 2024 yılında ihracatımız 160 milyon dolara yakındı. İthalat da 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta bu yıl bir yavaşlama görüldüğünü bildirdi:

- İstanbul’daki fuardan bir süre önce Almanya’da fuara katıldı AİMSAD üyesi firmalar. Oradan çoğu siparişle döndü. TÜYAP’taki fuarımız da iyi geçti.

Berkan Öner, 38 yıldır ağaç işleme makineleri fuarı düzenlediklerinin altını çizip aldıkları işaretleri paylaştı:

- Aldığımız sinyaller, fuarımızda 100 milyon doları bulabilecek sipariş için ön görüşmelerin gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Sektörün yarattığı katma değeri merak ettim, Arif Onur Kaçak hesapladı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 12 doları buluyor. Türkiye’nin kilo başına ortalama ihracat gelirinin 1.5 dolar dolayında olduğunu düşünürsek, sektörümüzün yarattığı katma değer daha iyi anlaşılıyor.

Sektörün toplam cirosunu sordum, şu yanıtı verdi:

- Ağaç işleme makineleri sektörünün yıllık cirosu 600 milyon dolara yaklaşıyor. Bunun 400 milyon doları biraz aşan bölümünü iç pazardaki satışlar oluşturuyor.

Sektörün dünyadaki yerine dikkat çekti:

- Ağaç işleme makineleri pazarında dünyada Çin, Almanya ve İtalya öne çıkıyor. Türkiye, üretici olarak dünyada ilk 10’da yer alıyor. En önemli ihracat pazarlarımız arasında Avrupa Birliği ülkeleri öne çıkıyor.

Berkan Öner, fuarda sergilenen makinelerle ilgili şu bilgiyi verdi:

- Tomruk işlemeden mobilyaya kadar her aşamaya ilişkin ağaç işleme makineleri fuarımızda yer aldı. Fuardaki stantlarda 1000’i aşkın makine sergilendi.

Arif Onur Kaçak, sektörün üretim yelpazesini şöyle örnekledi:

- Ülkemizde anahtar teslimi mobilya fabrikası kurulabilecek geniş yelpazede ağaç işleme makinesi üretimi söz konusu.

İhracatı ve ithalatı çok büyük olmasa da ağaç işleme makineleri sektörünün 2017’den bu yana dış ticaret fazlası vermesi, Türkiye’nin bu alandaki gücünü gösteriyor…

Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü pekiştiren rolümüz var

RX TÜYAP Genel Müdürü Berkan Öner, “WoodTech” fuarını AİMSAD işbirliğinde Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) destekleri ile düzenlediklerini belirtti:

- Fuarı 4 bini uluslararası olmak üzere toplam 25 bin sektör profesyoneli gezdi. TÜYAP Fuarcılık Grubu, ihracat için kritik öneme sahip sektörler için itici güç rolü oynuyor.

Mobilya sektörüne dönük fuarlarına dikkat çekti:

- Mobilya yan sanayisine yönelik INTERMOB Fuarı, Ağaç İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı WoodTech ve İstanbul Mobilya Fuarı ile üretici, tedarikçi, tasarımcı ve nihai ürün markalarını bir araya getirip işbirliği platformları oluşturuyoruz.

Sektörlerin sivil toplum kuruluşlarının desteği ve katkılarıyla fuarları düzenlediklerinin altını çizdi:

- Türkiye’nin istikrarlı büyümesi için ihracatta istikrarı korumamız gerekiyor. Fuar katılımcısı firmalarımız büyük fedakarlıkla üretmeye ve ürettiklerini dış pazarlara sunmaya devam ediyor. Biz de Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü pekiştirmeye gayret ediyoruz.

Rakıların hepsi ‘göbek’ten çıkar

ALLCO İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş., ALCOSAN İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Saki İçecek Sanayi ve Diamond İçecek Sanayi şirketlerinin bağlı bulunduğu Sezer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sezer, önündeki dosya kağıdını aldı, rulo yapıp iki ucunu sıktı:

- Bunu rakı üretiminin gerçekleştiği imbik olarak düşünün. İçilebilir halde olan rakı, bu orta bölümden, yani göbekten çıkar.

Erol Sezer, bu tarifi yaptıktan sonra ekledi:

- Yani, her markanın “Göbek” diye ayırıp satışa sunduğu rakılar var. Bu tümüyle bir pazarlama yöntemidir.

Erol Sezer, çalışma hayatına girdi. İngiltere merkezli, Türkiye’de de büyük yatırımı olan Diageo’da pazarlamada görev yaptı. Daha sonra iki ayrı rakı şirketinin kuruluş dönemlerinde görev aldı.

2010 yılında kendi işini kurdu:

- Votka, cin, likör üretimiyle yola çıktım. Zamanla rakı üretimine de girdim. Rakı üretiminde biz siyah üzüm kullanıyoruz.

Erol Sezer, şu noktanın altını çizdi:

- 10 yıldır üzümü sözleşmeli çiftçilik modeliyle aynı bağlardan alıyoruz. O bağlardan sadece biz üzüm alıyoruz. Üretimde sürdürülebilirliği bu şekilde sağlıyoruz.

Votka, cin, likör ve rakıdaki toplam üretim miktarını paylaştı:

- Yıllık 8 milyon litre üretim yapıyoruz.

İhracat yaptıkları ülkeleri sıraladı:

- Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve ABD’ye ihracat yapıyoruz.

Erol Sezer’in “Rakıların hepsi göbekten çıkar” sözü üzerine Tekel eski Genel Müdürlerinin geleneğini anımsadım. Tekel özelleştirilmeden önce eski genel müdürlerine “göbek rakısı” gönderirdi.

Sezer’e bu bilgiyi aktardım, yineledi:

- Rakı, zaten “göbek” denilen bölümden alınır…