Teknoloji sadece teknoloji değildir

Türkiye son dönemde “futbol sadece futbol değildir” sözünü öğrendi. Futbolun uluslararası siyaset ve ticaret alanında oynadığı rolün bir benzeri teknolojiye de atfedilebilir. Bu yaparken hangi ekonomi modelini kabul ettiğiniz ve teknolojiyi nasıl kullandığınız önem kazanır.

Çocukken Brezilyalı futbolcuların dünyanın farklı takımlarında oynaması dikkatimi çekmişti. Büyüdüğümde ise, bütün dünyaya bu kadar futbolcu ihraç eden Brezilya’nın, buradan elde ettiği gelire karşın ekonomik sorunlarını çözemediğini ve Brezilya ligini izlemediğimizi fark ettim. Daha sonra, Birleşik Krallık’ın Premier Lig’inin değeri, yüksek değeri ve gelirini inceleyip işin ekonomisini ve futbolun sadece futbol olmadığını anladım.

Aynı şey teknoloji için de geçerli. Teknoloji sadece teknoloji değil; uluslararası pazardan pay alma ve bloklara dâhil olma konusunda önemli rol oynayan bir araç. Bize farklı coğrafyaların kapısını açabileceği gibi, katma değerli işler yaparak daha değerli bir ülke olmamız konusunda da katkı sunabilir.

Bunun önündeki engel, geleneksel mantıkla düşünüp uluslararası ticareti “onlar bize bunu satıyor, biz onlara bunları satıyoruz. Daha çok şey satalım ki açığımızı kapatalım” diye düşünmek. Bir ülke ile ticaretimizdeki aldıklarımız/sattıklarımız listesi, ciddi bir problemi yaratıyor. Geleneksel pazarlarımızla ticaret dengesini sağlamak için bazı düşük değerli ürünleri daha fazla satmamız gerektiğini ve dolayısıyla bunları daha fazla üretmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Bundan kurtulmak için, tedarik pazarlarımız ile arz pazarlarımızı bir an önce birbirinden ayırıp buna göre yeni bir ekonomik model kurmamız gerekiyor. Son dönemde, Çin ile ticaretimizi dengelemek için gıda maddesi satmaya çalıştığımız haberlerini görünce bu düşüncem yeniden su yüzüne çıktı. İşin bu tarafını çok derinleştirmeden iki farklı örnekle konuyu toparlamak istiyorum. Ancak şunu belirtmeliyim: Lüks lokantada yemek yiyecek gelire sahip olmak için o lokantaya komi girmenin bir faydası yok.

Pubinno’nun New York açılımının getirdiği yeni yatırım

Pubinno’nun aldığı yeni yatırım, üzerinde durmamız gereken bir gelişme. Restoran ve bar sektörünü uçtan uca dijitalleştirmek hedefiyle yapay zekâ ve robotik tabanlı teknolojiler geliştiren Pubinno’nun 2023’un son çeyreğinde başlattığı New York açılımı, var olan yatırımcısı twozero Ventures’tan ABD operasyonunu büyütmek için yeni köprü yatırım almasını sağladı.

100 milyar dolarlık bir pazarda faaliyet gösteren Pubinno, 2023’ü yüzde 119 büyüme ile kapatırken ürün yelpazesini kokteyl, şarap ve kombucha ile genişletti. Pubinno kurucuları operasyonu yerinden yönetmek için New York’a taşındı. Manhattan’ın BierHaus, Swift Hibernian Lounge, Tavern on the Green, Fiddlestick 20 ikonik barında yer alan, Pubinno bu müşterilerinden her birine haftalık ortalama bin dolarlık kâr artışı ve kurulum tarihine göre yüzde 37’ye varan kalite artışı sağladı.

Pubinno’nun kurucu ortağı ve CEO’su Can Algül, “2024’te ana odağımız New York’un yanında, ülkenin ünlü stadyum, arena ve oyun parkları olacak. Dünyanın en ünlü arenası önümüzdeki çeyrek Pubinno’nun yapay zekâ teknolojisi ile dijitalize olacak” diyor. Burada rakamlardan çok, Pubinno’nun şu anda en önemli rekabet alanları olan dijitalleşme ve müşteri memnuniyeti alanında faaliyet göstermesine ve global bir oyuncuya dönüşmesine odaklanmanızı istiyorum.

Pegasus, ChatGPT’yi seyahat asistanı FlyBot’a entegre etti

Üretken yapay zekâyı süreçlerinde konumlandıran Pegasus Hava Yolları’nın, CBOT iş birliğiyle ChatGPT teknolojisini seyahat asistanı FlyBot’a entegre etmesi ve “ChatGPT ile Seyahatini Planla” desteğini hizmete açması, farklı bir sektörde aynı kriterlere göre değer taşıyan bir örnek. Pegasus böylece, Türkiye’de havacılık sektöründe ChatGPT entegrasyonuyla misafirlerin taleplerine uygun rotalar önererek seyahat planlama hizmeti sunan ilk hava yolu şirketi oldu ancak biz şimdilik işin teknoloji tarafındaki oyuncusu CBOT’a odaklanalım. CBOT CEO’su Mete Aktaş, ileri teknolojiyle yenilenen FlyBot’un diyalogsal yapay zeka ile üretici yapay zeka teknolojilerinin birlikte başarılı şekilde kullanılmaları ile müşteri deneyiminde önümüzdeki dönemde önemli bir dönüşüm yaşanacağını ifade ediyor. Yani teknoloji sadece teknoloji değildir.