TMO’nun günlük hububat alımı 220 bin tona ulaştı

Konya Ovası’nda hasadın yoğunlaşması ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ürün alımı en üst seviyeye çıktı. Çiftçinin buğday satmak için randevu almada sorun yaşadığı Toprak Mahsulleri Ofisi günlük 220 bin tonluk alıma ulaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, 14 Temmuz 2023 itibariyle 175 bin randevu ile çok büyük bölümü buğday olmak üzere yaklaşık 3 milyon ton hububat alımı yaptıklarını söyledi. Güldal, çiftçinin ürününü son kiloya kadar alacaklarını, acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

Çiftçiler endişe etmesin tüm ürün alınacak

Telefonla görüştüğümüz TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, çiftçilerin endişe etmesine gerek olmadığını, satmak istedikleri bütün ürünü alacaklarını söyledi. Geçmiş yıllara göre alım miktarını iki katına çıkardıklarını vurgulayan Güldal: “Biz başından beri açıklıyoruz, söylüyoruz. Buğday, arpa, hububat alımında son kiloya kadar hepsini alacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Ama buna rağmen bir telaş var. Çiftçi ürününü hasat ediyor ve aynı gün teslim etmek istiyor. Hasadın bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde bu mümkün olmuyor. Ofis’in geçmiş yıllardaki yıllık ortalama alım miktarlarına bakıldığında günlük 100 bin ile 110 bin ton civarında. Biz günlük 220 bin tona ulaştık. Geçen Çarşamba bir günde aldığımız ürün 185 bin ton. Perşembe 190 bin ton. Konya’da hasadın yoğunlaşması ile Cuma günü 220 bin tona ulaştık. Bayramdan bu yana çalışanlarımız gece gündüz sahada ve alım yapıyorlar gece geç saatlere kadar bu alımlar devam ediyor.”

Çiftçiye verilen 4,1 milyon randevu var

Randevu alınamadığına ilişkin eleştiriler üzerine Güldal şu değerlendirmeyi yaptı: “ “Cuma gününe kadar toplam 175 bin randevu karşılığında yaklaşık 3 milyon ton ürün aldık. Verdiğimiz 4 milyon 150 bin civarında randevu var. Kimse endişe etmesin biz ürünün hepsini alacağız. Çiftçilerimiz gerçekten aceleci davranıyor. Tarlada hasadı yaptıktan sonra hemen o gün götürüp vereyim istiyor. Ama bu çok mümkün değil. Depolar hızla doluyor. Bazen 50 bin tonluk depo 10 dakikada doluyor. Yeni depolar belirleniyor. Bazı yerlerde kiralanıyor. Kiralama konusunda bazı fırsatçılar nasıl olsa devlet, Ofis depo kiralamak zorunda diyerek çok yüksek kira istiyor. Bizim de belli bir limitimiz var, onun üzerine çıkmıyoruz. Bu nedenle kiralamada bazen pazarlıklar uzun sürüyor. Bazı yerlerde tarla kiralayarak açık yığın alım yapıyoruz. O zaman da işçiye ihtiyaç oluyor. İşçi bulmakta bile bazen sıkıntı yaşanıyor. Bu süreçte randevu bazen kesintiye uğrayabiliyor. Ama sonuçta diyoruz ki biz kimsenin ürününü tarlada bırakmayacağız hepsini alacağız. Toplam 566 alım noktasında 3 milyon tona yakın ürün aldık. Alımlarımız tüm hızıyla sürüyor ve 10 milyon tona kadar çıkacağız gibi görünüyor.”

Fiyatlar yukarı yönlü hareketli

Buğday fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olduğuna dikkat çeken TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Konya Ticaret Borsası’nda fiyatlar yükseliyor. Alıcıların da önemli bir bölümü özel sektör. Biz satış fiyatını açıklayınca özel sektör de buğday alımına başladı. Vadeli sattıkları ürünün parası dönünce sermayeleri güçlendi. Bunlar fiyatın yukarı yönlü hareketlenmesini sağlıyor” dedi.

Sezona yüksek stokla girmedik

İthalat konusundaki sorumuz üzerine TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal şu bilgileri verdi: “Biz sezona çok büyük stoklara girmedik. Olağanüstü hal dediğimiz stoklarımız vardı tabi. Mart ayına kadar kuraklık riski vardı. Stoklarımızı güçlendirmek için o dönem yaptığımız ihalede teslimat tarihi Haziran, Temmuz, Ağustos olan ürünlerimiz var. Ama bu piyasayı, alımlarımızı etkileyecek düzeyde değil. Mart’tan sonra ihale yapmadık.”