  4. Türk Lirası’nın sembolü neyi anlatıyor?

Servet YILDIRIM
TL simgesinin çıpaya benzemesi Türk Lirası’nın kıymet saklama aracı olarak "güvenli bir liman" olduğunu vurgular.

Ülkelerin para birimlerinin her birinin kendine özgü bir sembolü ve bu sembollerin taşıdığı ayrı bir hikayesi vardır. Bu simgeler, sadece birer işaret değil, aynı zamanda mesaj taşıyıcılarıdır. 

- Mesela İngiliz sterlininin sembolü olan "£" işareti, Latince’de ağırlık birimi olan “libra” sözcüğünün ilk harfi “L”den türemiştir.  Libranın süslü bir “L”sidir. Bazı fontlarda tek, bazılarında çift olan yatay çizgi zamanla dekoratif bir unsur haline gelip bugünkü £ şekline dönüşmüş. 

- Almanca "Thaler"den türetilen Amerikan dolarının “$”  olan simgesinin kesin kökeni konusunda farklı rivayetler olsa da en çok kabul gören görüş, sembolün büyük olasılıkla İspanyol pesosundan geldiğidir.  Bu görüşe göre $ işareti Peso kelimesinin “PS” olan kısaltmasının birleşik yazımından doğmuş. ABD ise kendi parasını bastığında, zaten piyasada çok tanınan bu işareti benimseyip “dolar” simgesi yapmış.

- Euro’nun simgesi olan “€” ise tamamen bilinçli ve planlı bir çalışmanın ürünüdür. Diğerleri gibi başka sembollerinin evriminden türetilmemiştir.1996'da bir ortak para arayışına başlayan Avrupa Komisyonu, çok sayıda tasarım arasından bugünkü Euro sembolünü seçti. Semboldeki E harfi “Europe” yani Avrupa sözcüğünün ilk harfidir, aynı zamanda Yunan alfabesindeki epsilon (ε) harfine de gönderme yapar.  Bununla Avrupa medeniyetinin Yunan köklerine atıfta bulunulmuştur. İki paralel çizgi ise para biriminin istikrarını ve ekonomik dengeleri simgeler.

- Japon yeninin “¥” olan sembolü, yen adının Latin harfi “Y”si ile para birimlerine özgü paralel çizgilerin birleşiminden oluşur. Bu simge aynı zamanda Çin yuanı için de kullanılır.

- Bizim para birimimizin "₺" olan sembolü de aynen Euro gibi özel bir tasarımın ürünüdür. Çıpaya benzer. Simgenin çıpaya benzemesi Türk Lirası’nın kıymet saklama aracı olarak "güvenli bir liman" olduğunu vurgular. Paralel çizgilerin yukarı eğimli olması ise Türk Lirası’nın ve Türkiye ekonomisinin "istikrar içinde yükselen değerini" simgeler. 

 Her şey dönüp dolaşıp fiyat istikrarına dayanıyor

Ancak “güven” ve “istikrar içinde yükselen” gibi bu iki belirgin özelliğin kağıt üzerinde kalmaması için TL’ye gerçek anlamda itibar kazandırılması gerekir. Milli paranın cazip ve güvenilir hale gelmesi; makroekonomik istikrarın sağlanması, güçlü bir kurumsal yapı ve ekonomik güvenin tesis edilmesiyle mümkündür. Makroekonomik istikrarın temel şartı ise fiyat istikrarıdır. Yani, her şey dönüp dolaşıp fiyat istikrarına dayanıyor.

