Vergi ve varlık barışında takvim

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun’la, diğer düzenlemeler yanında;

- Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılıyor,

- İhtilaflı alacaklar tasfiye edilmek isteniyor,

- Matrah/Vergi artırımı ve matrah/vergi artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması öngörülüyor,

- Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri yapılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi amaçlanıyor.

Bu arada, 5 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun’la yapılan varlık barışı uygulaması da devam ediyor. Uygulamanın sonlanmasına sayılı günler kaldı.

7440 sayılı Kanun’un vergi affı ve yapılandırma düzenlemelerine ilişkin çok konu var. Onları daha sonraki makalelere bırakıp, izlemekte zorlananlar için, her iki kanun kapsamında yararlanılabilecek uygulamalara ilişkin takvimi aşağıda özetledim.

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu 31 Mayıs 2023 Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Haziran 2023 Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu 31 Mayıs 2023 Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Haziran 2023 Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

İnceleme sonucu salınan vergiler

Başvuru süresi İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün. Ödeme süresi İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksit.

Matrah artırımı

Başvuru süresi sonu 31 Mayıs 2023 Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Haziran 2023 Taksitle ödemede, ödeme dönemleri İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere, aylık dönemler halinde, azami 12 eşit taksitte ödeme seçeneği

Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler

Başvuru süresi sonu 31 Mayıs 2023 Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Haziran 2023 Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Haziran 2023 olmak üzere aylık dönemler halinde.

Muhasebe düzeltmeleri

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması Bildirim ve kayıt süresi sonu 31 Mayıs 2023 Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanı Bildirimin verildiği ay. Hesaplanan KDV’nin ödeme süresi Beyanname verme süresi içinde ödenir. b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması Fatura düzenleme süresi sonu 31 Mayıs 2023 Hesaplanan KDV ödeme süresi Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen birinci ve ikinci ayda. c) Kasa hesabının düzeltilmesi Beyan süresi sonu 31 Mayıs 2023 Ödeme süresi sonu % 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir. d) Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi Beyan süresi sonu 31 Mayıs 2023 Ödeme süresi sonu % 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

Varlık barışı