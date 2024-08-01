Yasalaşan vergi paketinin önemli noktaları

Vergi Paketi olarak adlandırılan Kanun Teklifi, 7524 sayı ile kanunlaştı. Ancak yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu yazıyı hazırladığımda henüz yayınlanmamıştı. Ancak bu usulün de bir iki gün içerisinde yerine geleceğini ve kanunun yürürlük kazanacağını düşünüyorum. Bu nedenle yapılan değişikliklere ilişkin bazı önemli notları paylaşmak istiyorum.

Kanun vergi hukukunda bir reform yapıcı olmaktan çok uzaktır. Genel Gerekçesinde yazılı olduğu gibi, vergi adaletini sağlamak amacına yönelik düzenlemeler de pek içermemektedir. Öte yandan Kanuna, yasama organının gündemine 9. Yargı Paketi olarak gelmiş bulunan Kanun Teklifinin İdari Yargılama Usulü ile ilgili hükümleri de aktarılmıştır.