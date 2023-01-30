Yurtdışı PMI endekslerinden iyi haber

FERDA BESLİ

BESFİN CEO’SU

Ülkemizin en önemli ticaret partnerlerimizden öncü gösterge olan PMI endeksleri için olumlu haberler geldi. Avrupa Birliği’nde Haziran 2022’den itibaren 50’nin altında gelen PMI endeksi ilk defa Aralık 2022 ayında 49.3 den 2023 Ocak ayında 50.2’e yükseldi. En büyük ticaret partnerimiz olan Almanya’da Aralık 2022 ayında 49 olan PMI endeksi 49.7’e yükselerek 50 sınırına çok yaklaştı. ABD’de ekonomik aktiviteler beklentinin üzerinde ve Aralık 2022’de 45 olan PMI Ocak 2023 ayında 46.6’ya yükseldi. Ayrıca ABD’de 4. Çeyrek büyümesi beklentilerin oldukça üzerinde yüzde 2,9 geldi.

Enflasyonun gerilemesi ile Nisan 2022’den beri ilk defa tüketici güven endeksi yüzde 9 artarak 64.9’a yükseldi. Yüzde 4,25- yüzde 4,5 olan politika faizinin 31 Ocak 2023 ve 1 Şubat 2023 tarihinde yapılacak FED toplantısında tahminimiz yüzde 0,25 artıştır. Bu toplantıdan sonra yapılacak iki toplantıda 21- 22 Mart ve 2-3 Mayıs 25 baz puan artırılarak faizler yüzde 5,25- yüzde 5,5 ile pik yapacak ve daha sonra yataylaşacaktır.

Bu beklenti ile dünyada ekonomik aktivitelerin daha da artacağını tahmin ediyoruz. Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’den de iyi haberler var. Covid politikasında değişiklik ve 2022 yılında yüzde 3 olan düşük büyüme 2023 yılında telafi edilecektir. Ekonomik konseyin yüzde 5 hedefe ulaşmak için ekonomi kurmayları aktivitelerini artırmaya başladılar ve Davos’da kapsamlı bir katılım gerçekleştirdiler.

Öte yandan pandemi döneminde para harcayamayarak tasarruf eden Çinli hane halkının elinde harcama için bekleyen 2.6 trilyon dolar var. 1 yıl önce 9.9 trilyon Yuan (1.4 trilyon dolar) mevduat 17.8 trilyon Yuan’a (2.6 trilyon dolar) ulaştı. Artacak seyahatler ve pandemi döneminde ertelenen ihtiyaçlar 2023 yılında yavaşlayan dünya ekonomisi için önemli fırsattır. Ülkemiz de turizm açısından bu fırsattan faydalanabilecek ülkelerin başında gelmekte olup Çin pazarına yönelik aktivitelerin artırılmasında çok yarar var.

Sonuç olarak 2023’ün ikinci çeyreğinden itibaren global talep ile yurt dışı satışlarımızda artış beklemekteyiz. Artan fiyatlar nedeniyle yaşam masrafları artan bireyler 2023 yılında seyahat etmekten vazgeçmemekle beraber bütçelerinde yüzde 15-20 tasarrufa gideceklerdir. Bu trend Ülkemiz için önemli bir fırsat yaratmakta olup 2023 turizmin yılı olacak.