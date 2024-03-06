Bölüm başı maliyeti 20 milyon dolar: Netflix'in yeni dizisi bütçe rekoru kırdı

'Game of Thrones' dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın yeni bilim kurgu dizisi '3 Body Problem' (3 Cisim Problemi) Netflix'te bütçe açısından rekor kırdı.

Beyazperde'nin Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre, Liu Cixin'in ödüllü romanlarından uyarlanan dizinin bölüm başına maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar. Yani dizinin ilk sezonunun bütçesi tahmini olarak 160 milyon dolar olacak.

'3 Cisim Problemi' böylece, rekorun önceki sahibi olan canlı aksiyon "One Piece" uyarlamasının bölüm başına 17 milyon dolarını geride bırakarak Netflix tarihindeki en yüksek maliyete sahip prömiyer sezonu oldu.

Dizi aynı zamanda, HBO'nun en pahalı dizisi 'House of the Dragon' ile aynı bütçeye sahip.

En fazla harcamayı yapan platform Amazon

Disney Plus'ın Marvel dizileri bölüm başına 25 milyon dolarla daha yüksekte yer alırken Amazon, bölüm başına 50 milyon dolarla 'Citadel' ve bölüm başına 58 milyon dolarla 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizileriyle en fazla harcamayı yapan platform oldu.