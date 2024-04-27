Dünyada tek: Turizm karikatürleri yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Birincisi 2009 yılında gerçekleştirilen ve dünyanın turizm alanındaki tek karikatür yarışması olan Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nda ödüller ASKA Lara Resort & Spa otelinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törene Antalya’da turizm sektörüyle ilgili olan çok sayıda kişi katıldı.

“Yetişkinler” ve “Gençler” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada; 16 ve daha alt yaş grubundakiler “Gençler” kategorisine, 17 ve üst yaşlardaki karikatürcüler de “Yetişkinler” kategorisine eser gönderiyor. “Yetişkinler” kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine ek olarak, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın başlatıcılarından Prof. Atila Özer adına da özel ödül veriliyor. “Gençler” kategorisinde ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere üç ödül yer alıyor.

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması farklı alt temalar belirlenerek düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen yarışmalarda; “Her Şey Dahil Sistemi,” “Turizm ve Barış,” “Turizmin Geleceği, Geleceğin Turizmi,” “Dünden Bugüne Tatiller,” “Seyahat Anıları,” “Havalimanı,” “COVID 19 ve Turizm,” “Turizm Sektörü Çalışanları,” “Uzay Turizmi” ile “Turizm Sektöründe Kadınlar” ve “Uzay Turizmi” temalarında binlerce karikatür çizildi. 15. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’na ise karikatürcüler yerli halk ile turistler arasında ilişkiye yer veren karikatürler ile katıldılar.

Yetişkinlerde birinci Avrupa’dan, gençlerde Türkiye’den

Yarışmada Yetişkinler Kategorisinde Birincilik Ödülünü Belçika’dan Luc Vernimmen kazanırken, İkincilik Ödülünü Bulgaristanlı karikatürist çift Alla & Chavdar Georgievi ve Üçüncülük Ödülü de Çek Cumhuriyeti’nden Evžen David elde etti. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın başlatıcılarından Prof. Atila Özer adına geleneksel olarak her yıl verilen Özel Ödülü bu yıl Romanyalı karikatür sanatçısı Doru Axinte kazandı.

Gençler Kategorisinde ise Birincilik Ödülünü Türkiye’den Ümmühan Zeynep AKYÜREK aldı. Aynı kategoride İkincilik Ödülünü Türkiye’den Sudenur KÜÇÜKBAŞ kazarken, Üçüncülük Ödülüne ise Türkiye’den Işıl Efe’nin eseri değer görüldü.

Türkiye’nin sanatsal tanıtımına katkı

Anadolu Turizm Akademisi tarafından düzenlenen yarışmanın koordinatörü Prof. Dr. Nazmi Kozak, ödül töreninde yaptığı konuşmada Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın dünyada turizmle ilgili tek karikatür yarışması olduğunu vurguladıktan sonra şunları söyledi: “Türkiye’nin sanatsal tanıtımına katkı veren bu etkinliğe tüm turizmcileri destek olması gerekiyor. Yarışmaya ana sponsor olarak destek veren ASKA Lara Resort & Spa Otelinin sahibi turizm işletmecisi Ramazan ASLAN’ın ilgi ve desteği çok önemli. Başta kendisi olmak üzere tüm ekibine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”