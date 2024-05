Game Of Thrones'un yıldızından acı haber

Takip Et

Oyuncunun eşi Ben Daniels, Instagram'da yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. 'Game Of Thrones'ta 'Kevan Lannister' rolüyle tanınan Ian Gelder'a Aralık ayında safra kanalı kanseri teşhisi konuldu.

Daniels, Gelder ile paylaştığı Instagram gönderisinde "Ona bakabilmek için her şeyi bırakmıştım ama ikimiz de her şeyin bu kadar hızlı olacağını bilemedik. Hayattaki en nazik, en cömert ruhlu ve sevgi dolu insandı. 30 yılı aşkın süredir bu hayatta ortaktık. Birlikte olmasaydık bile her gün birbirimizle konuşurduk. Harika bir aktördü ve onunla çalışan herkes onun kalbinden ve ışığından etkilendi. O olmadan ne yapacağımı bilmiyorum. Korkunç hastalığıyla büyük bir cesaretle, kendine acımadan başa çıktı. Durmadan" ifadelerine yer verdi.