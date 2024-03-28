MUBI nisan ayında gelecek yeni filmleri duyurdu

Japonya’nın Oscar adayı, heyecanla beklenen Wim Wenders filmi MÜKEMMEL GÜNLER, ÇATLAK ile büyük ses getiren Fikret Reyhan’ın yeni filmi CAM PERDE, Berlinale’de Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan Christian Petzold filmi KIZIL GÖKYÜZÜ, Avusturyalı ünlü şairin hikayesini beyazperdeye taşıyan INGEBORG BACHMANN - ÇÖLÜN KALBİNE YOLCULUK ve moda dünyasının en tartışmalı figürlerinden birinin portresi, HIGH & LOW - JOHN GALLIANO, MUBI nisan programında öne çıkıyor.



KIZIL GÖKYÜZÜ / ROTER HIMMEL

(Christian Petzold, 2023)

Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi edinen, çağdaş Alman sinemasının en önemli isimlerinden Christian Petzold’un yeni filmi KIZIL GÖKYÜZÜ, 2023 Berlin Film Festivali Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi oldu. Petzold’un vazgeçemediği oyuncularından Paula Beer’in başrolünde yer aldığı film, yazlık bir evde insan ilişkilerinin inceliklerine dair mizahi bir anlatı sunuyor. Baltık Denizi’nin yakınlarında tenha bir tatil evinde buluşan dört kişi, sıcaktan kavrulan ormanlar gibi duygularıyla, sevgileriyle, özlemleriyle patlamaya hazır barut gibiler.



YANNICK

(Quentin Dupieux, 2023)

Absürt mizahı ve sürreal hikayeleriyle Fransız sinemasının son yıllarına damga vuran yönetmeni Quentin Dupieux'nün yeni komedisi, ilk kez ve sadece MUBI'de seyirciyle buluşuyor. Başrollerini Raphaël Quenard ve Pio Marmaï'nin paylaştığı film, beklenmedik, komik ve alaycı bir üslupla, tek bir mekanda, bir tiyatro sahnesinde geçiyor. Kötü bir bulvar komedisi olan ‘The Cuckold’ın tam ortasında, canı sıkılan park görevlisi Yannick, gösteriyi yarıda keserek tiyatroyu rehin alıyor ve kendisi bir oyun yazarına dönüşüyor.



INGEBORG BACHMANN - ÇÖLÜN KALBİNE YOLCULUK / INGEBORG BACHMANN - REISE IN DIE WÜSTE

(Margarethe von Trotta, 2023)

Yeni Alman sinemasının usta yönetmenlerinden Margarethe von Trotta'nın imzasını taşıyan filmde Vicky Krieps, Avusturyalı ünlü şair ve yazar Ingeborg Bachmann'ı canlandırıyor. Bachmann'ın İsviçreli ünlü yazar Max Frisch'le tutkulu ilişkisine odaklanan biyografik öykü, 2023 Berlin Film Festivali'nde ana yarışma bölümünde yer aldı. Margarethe von Trotta filmlerinde sıklıkla rastlanan ataerkil normlara boyun eğmeyi reddeden irade sahibi kadınların hikâyesini konu edinen film, Ingeborg’un Berlin ve Zürih’ten Mısır’a uzanan zorlu yolculuğunu beyazperdeye taşıyor.



BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ / DER HIMMEL ÜBER BERLIN

(Wim Wenders, 1987)

MÜKEMMEL GÜNLER gösteriminin ardından sinemanın yaşayan en büyük yönetmenlerinden Wim Wenders'in beş filmlik bir seçkisi MUBI'de olacak. Beş filmlik seçkideki en dikkat çekici filmlerden biri olan BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ, bir utanç duvarı ile ikiye ayrılmış Berlin’i gezmeye gelen iki meleğin romantik serüvenlerinden yola çıkarak, Berlin’in bilinen ve bilinmeyen yönlerini masalsı bir havada anlatır. Berlin şehrinin üzerinde dolaşan iki melek olan Damiel (Bruno Ganz) ve Cassiel (Otto Sander) insanları ve çevreyi inceleyip notlar alırlar. Damiel bir gün aşık olur ve insan olmaya karar verir; siyah beyaz dünyası bir anda renklenir ve dünyadaki tüm hisleri tatmak ister.



APOCALYPSE NOW FINAL CUT

(Francis Ford Coppola, 1979)

Bir Francis Ford Coppola başyapıtı olan KIYAMET (APOCALYPSE NOW), savaşın vahşetini ve anlamsızlığını gözler önüne seriyor. Joseph Conrad klasiği “Karanlığın Yüreği’nden ilham alınan hikaye, Vietnam Savaşı’na dair epik bir anlatıyı izleyicilerle buluşturuyor. Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Laurence Fishburn, Harrison Ford ve Dennis Hopper gibi büyük isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Vietnam’da görev yapan bir Amerikan askerinin, kendini tanrı ilan etmiş kaçak bir özel tim albayını öldürmekle görevlendirmesi ile başlıyor. Coppola’nın bu unutulmaz filmin 40. yılı vesilesiyle 2019'da 180 dakikalık özel bir versiyon olarak kurguladığı APOCALYPSE NOW FINAL CUT, 7 Nisan’da MUBI'de seyirciyle buluşacak.



DİNAMO MESKEN

(Ahmet Karanfil ve Yusuf Anavatan, 2022)

İstanbul Film Festivali’nde prömiyerini yapan belgeselin yönetmenliğini Ahmet Karanfil ve Yusuf Anavatan üstleniyorlar. Bursa’daki Mesken Mahallesi üzerinden bir dönemin politik hareketleriyle futbolun iç içe geçtiği bu kısa belgeselin anlatıcılığını Erkan Can yapıyor. Kendisi de Dinamo Mesken isimli bu istisnai futbol kulübünün taraftarı olan Erkan Can’ın bir dönem kulübün amigoluğunu da yapmış olması filme farklı bir hava katıyor.

AYNI İPTE ASILI

(Barış Demirdelen, 2023)

Barış Demirdelen’in yönetmenliğini üstlendiği AYNI İPTE ASILI, beklenmedik bir misafir, kopmuş aile bağları ve sona ermek üzere olan dostluklara dair 114 dakikalık bir dramı izleyicilerle buluşturuyor. Ali Kurum, Büşra Nur Albayrak, Efe Akercan, Güray Doğru, Ayşe Mutlusen, Sinan Arslan ve Eray Karadeniz’in oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde karakterler birbirlerinden tamamen uzaklaşmadan önce kendilerini kişisel hayatlarının çökme noktasına geldikleri bir yalnızlık sarmalının içinde bulurlar.



OYUN VAKTİ / PLAYTIME

(Jacques Tati, 1967)

Hiç diyaloğa başvurmadan kendine has bir mizah anlayışı yaratan Fransız usta Jacques Tati, bizzat kendi canlandırdığı Bay Hulot karakteri aracılığıyla, modern çağın açmazlarını hicvediyor. Tati, OYUN VAKTİ filmiyle sadece Paris’in içine düştüğü çıkmazı değil tüm dünyanın tektipleşmesini ve yabancılaşmasını gözler önüne seriyor. Görsel diliyle çığır açmış bu komedi ustasının "Tativille" adı verilen sette geçen başyapıtı OYUN VAKTİ dahil dört filmini içeren özel seçki 1 Nisan'dan itibaren MUBI'de.