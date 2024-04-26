Son dakika: Beyaz et ihracatına yasak geliyor: Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, 5 beş ayda artan beyaz et fiyatları için harekete geçti. Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için bakanlıkça çalışma başlatıldı.

İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor. Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için ise çalışmalar sürüyor.

NTV’deki habere göre, sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları yurttaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu.

Tavuk eti fiyatlarına 5 ayda yüzde 200 zam geldi

İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Yaz sezonu mangal sezonu derken maalesef bugün kanat 200 lira bandını geçti. Vatandaşın en doyurucu maddesi tavuk olduğu için, tavuğun yanı sıra ete de çok zam yapıldığı için vatandaş tavuğa yöneldi. Vatandaşın bu dönemde en çok tercih ettiği şey beyaz et yani tavuk; ama maalesef bayram üstü tavuk bulunamadı. Tavukçular da bunu bir fırsata mı çevirdi diyelim, yoksa bu 300-500 bin bandında kesim yapılırken neden fiyat bandı düşürüldü?" dedi.

Günal, tavuk etinde son 5 ayda yüzde 200'lük bir fiyat artışı olduğunu ve beyaz et tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.