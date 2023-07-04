77 milyon tonluk çelik istilası!

Evrim KÜÇÜK

Çin'in on yıllardır metal sektöründe yarattığı hızlı büyüme inşaattaki yavaşlamayla birlikte ‘normalleşme’ sürecine girdi. COVID tedbirleri ve gayrimenkul piyasasında patlak veren krizin etkilerini teşviklerle dengeleme çabasındaki Çin’de zayıfl ayan iç talep nedeniyle çelik sektörü yeniden sınır ötesi pazarları hedef almaya başladı.

Çin'in çelik endüstrisi, ülkenin devasa emlak sektöründe aylarca süren düşüşten sert bir şekilde etkilenmiş ve çelik fiyatları Mayıs ayında üç yılın en düşük seviyesine inmişti. Şimdi ise rekabetçi fiyatlar, çoğunlukla Asya ve Afrika'dan gelen güçlü talep ihracatı destekliyor. Çin'in çelik ihracatı yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İlk 5 ayda ihracat % 41 arttı

Analistlere göre bu yıl Çin, 2016'dan beri en fazla çelik ihracatını gerçekleştirecek. Gümrük verilerinin gösterdiğine göre, ilk beş ayda çelik ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 41 arttı. Analistler, 2023 için ihracatının geçen yıl sevk edilen 67.32 milyon tonu kolayca geçebileceğini söylüyor. Beklenti bu yıl ihracatın 77 milyon tona ulaşması.

Yuan bu yıl %5 değer kaybetti

Uluslararası aracı kurum FIS'in Şangay merkezli kıdemli analisti Pei Hao, "Zayıflayan yuan ihracatçıya avantaj sağlıyor. Ayrıca ülkenin ihracat fiyatları da cazip" diyor. Yuan, yılın başından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Çelik ihracatı mayıs ayında 8.36 milyon tona ulaşarak Eylül 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı, ancak sevkiyatlar gümrük verilerine göre bir yıl öncesine göre yüzde 27.5 daha düşük değerde 7.7 milyar dolar veya ton başına ortalama 922 dolar oldu.

Ortadoğu ve Afrika’nın talebi güçlü

Tüccarlar Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Afrika'dan güçlü talep olduğunu ve birçok ülkede yüksek enerji maliyetlerinin Çin'in fiyatlarıyla rekabet gücünü azalttığını söylüyor. Yurtdışındaki Çin destekli projelerin inşaatındaki toparlanma da daha yüksek ihracata katkıda bulunuyor.

Stok ocaktan bu yana en düşük seviyede

Danışmanlık kuruluşu Mysteel'in verilerine göre, beş büyük çelik ürününün stokları 21 Haziran'da 15.44 milyon ton ile Ocak ortasından bu yana en düşük seviyesinde ve bir yıl öncenin aynı dönemine göre yüzde 30 gerilemiş durumda.

Demir cevheri yılın en iyi ayını geçirdi

Gösterge niteliğindeki demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de daha fazla teşvik umuduyla 2023’te en iyi ayını geçirdi. Çin'in Dalian Emtia Borsasında en çok işlem gören Eylül ayı demir cevheri kontratı haziranda yüzde 17 yükselerek 113 dolara çıktı. Singapur Borsası’nda fiyatlar haziran ayında yüzde 14 tırmanarak bu yılın en büyük aylık kazancını yaşadı. Ancak fiyatlar yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 gerilemekten kurtulamadı. Fiyatların hurda tarafındaki yetersizlik nedeniyle bu çeyreğin sonunda 112 dolar civarında kalması bekleniyor fakat yılın geri kalanında resesyon baskısıyla düşüş yanabileceği uyarıları yapılıyor.