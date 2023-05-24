AB mahkemesi, İtalya'nın 130 milyon euroluk yardımını iptal etti

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Ryanair'ın AB Komisyonu'na karşı İtalya'da havacılık şirketine verilen destek nedeniyle açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, salgında İtalyan hava yollarına sağlanan 130 milyon euroluk kamu desteği içeren paketin AB Komisyonu tarafından onaylanmasının iptaline hükmetti.

Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyon'un, COVID-19 salgını bağlamında İtalya tarafından İtalyan hava yollarına ödenen sübvansiyonlardan oluşan yardım tedbirini onaylama kararını iptal etti." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, AB Komisyonu'nun söz konusu önlemin AB yasalarına aykırı olmadığı yönündeki tespitinin gerekçelerini açıklayamadığına karar verdi.

Alman şirketin yardımını da iptal etmişti

AB Komisyonu, 2020 yılında İtalya'nın mali sıkıntı yaşayan hava yollarına 130 milyon euroluk kamu yardımını onaylamıştı. Ryanair, söz konusu yardımın adil olmadığını iddia etmiş ve buna karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Karar, bu aşamadan sonra hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor. AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB Genel Mahkemesi, bu ay başında da benzer biçimde, COVID-19 salgını sırasında Almanya'nın hava yolu firması Lufthansa'ya verdiği 6 milyar euroluk kamu yardımına onay kararını iptal etmişti.