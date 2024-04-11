ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 yılı Mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ancak analist tahminleri atışın yıllık yüzde 2,2, aylık bazda ise yüzde 0,3 yönündeydi.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 artış yaşandı. Enerji fiyatları aylık yüzde 1,6 düşerken, gıda fiyatları yüzde 0,8 arttı. Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise yüzde 0,1 oldu.