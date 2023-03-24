ABD'den kritik petrol rezervi açıklaması

ABD'de geçen yıl, Başkan Joe Biden tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dolayısıyla bozulan petrol arzında denge yaratmak için yapılan petrol rezervi satışları sebebiyle, ABD'nin stratejik petrol stoklarının 1983'ten bu yana en düşük seviyesine çekmesinin ardından, enerji bakanı ABD'nin Stratejik Petrol Rezervini yeniden doldurmasının yıllar alabileceği açıklamasını yaptı.

Enerji Bakanı Jennifer Granholm bir kongre oturumunda ABD temsilcilerine "Bu yıl, bu düşük fiyattan yararlanmamız zor olacak. Ancak gelecekte bu düşük fiyatı aramaya devam edeceğiz." dedi.