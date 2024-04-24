Almanya büyüme tahminini yükseltti, enflasyonu düşürdü

Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı sunumda, "Yıl ilerledikçe ekonomide hafif bir canlanma ve ekonominin zayıf dönemden yavaş yavaş çıkmaya başladığına dair işaretler görüyoruz" dedi. Dirençli bir işgücü piyasasında reel ücretlerde öngörülen artış sayesinde özel tüketimin büyümeye önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Projeksiyonlara göre hükümet 2025 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1 oranında büyümesini bekliyor.

Enflasyonun bu yıl yüzde 2,4'e düşmesi beklenirken, bir önceki tahmin yüzde 2,8'di. Enflasyon geçen yıl yüzde 5.9 olarak gerçekleşmiş ve özel tüketimi olumsuz etkilemişti.

Habeck, "Fiyatlar birçok kişinin tahmin ettiğinden daha hızlı düştü" dedi.

Hükümet 2025 yılı için enflasyonun yüzde 1.8'e düşerek Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altında kalacağını öngörüyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve rekor düzeydeki faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Euro Bölgesindeki büyük ekonomiler arasında en zayıf olanıydı.

Enflasyonun bu yıl düşmesi beklense de büyümenin nispeten zayıf kalacağı tahmin ediliyor.