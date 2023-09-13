Almanya büyümesinde revizyon

Alman hükümetinin Ekim ayında yayınlayacağı rapor ile ekonomiye ilişkihn görünümünü güncellemesi ve ülkenin sanayi sektörünün içinde bulunduğu kötü durumu vurgulayarak bu yıl için yavaş büyüme yerine daralma tahmininde bulunması bekleniyor.

İsminin açıklamasını isteyen kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre GSYH üçüncü çeyrekte küçülecek ve yılın son üç ayında çok az bir artış gösterecek; bu da ekonominin 2023 yılında yıllık bazda daralacağı anlamına geliyor.

Bir yetkili, hükümetin Nisan sonunda tüm yıl için öngörülen %0,4'lük büyüme yerine, görünümünü %0,3'e varan bir daralmaya indireceğini söyledi. Ekonomi Bakanlığı'nın sonbahar tahminlerini 11 Ekim'de yayınlayacağını belirten yetkililer, nihai rakamların önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini de sözlerine ekledi.