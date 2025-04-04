Almanya'da fabrika siparişleri şubatta yerinde saydı

Almanya'da fabrika siparişleri şubatta ön yüklemelere rağmen durgunlaştı.

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından yapılan açıklamada, ocak ayındaki yüzde 5,5'lik düşüşün ardından imalat siparişlerinin bu yılın ikinci ayında aylık bazda değişmediği belirtildi. Analistler siparişlerde yüzde 3,5'lik bir artış bekliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin başlarında tehdit edilen tarifelerden önce siparişlerde potansiyel ön yükleme olduğuna dair bazı kanıtlar vardı. Destatis, Euro Bölgesi'nden gelen yeni siparişlerin yüzde 3,0 düştüğünü, Bölge dışından gelen siparişlerin ise yüzde 3,4 arttığını söyledi.

Aynı ayda yurt içi siparişler yüzde 1,2 düştü.

50 milyon eurodan veya 55 milyon dolardan fazla değerindeki büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, siparişler yüzde 0,2 azaldı. Verilere göre, makine, ulaşım ekipmanı ve otomotiv siparişleri artarken, metaller, elektrikli ekipmanlar ve ilaç endüstrisinde düşüş yaşandı.

Alman yasa koyucularının altyapı ve savunma için milyarlarca euro harcamayı serbest bırakmayı kabul etmelerinin ardından önümüzdeki aylarda Almanya içindeki siparişler artabilir. Ülkenin üretim çıktısı, pandemi öncesi dönemdeki seviyesinin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Siparişlerde yıllık bazda ise yüzde 0,2 düşüş kaydedildi.