Amerikan devi General Motors, Tesla'dan kovdukları stajyer programına almak istiyor

Tesla'nın geçen ay içinde üst düzey birçok çalışanını işten çıkarmasının ardından General Motors (GM) bu durumu kendi lehine çevirecek bir hamlenin peşinde.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre General Motors'un yetenek kazanımı stratejisti Laura del Amo, şirketin, Tesla'nın yaklaşan yaz stajı grubuna dahil olacakken pozisyonları iptal edilen yazılım öğrencilerini işe almakla ilgilendiğini LinkedIn'de yazdı.

Tesla'nın patronu Elon Musk, nisanda elektrikli araç devinin 140 bin kişilik küresel işgücünün yüzde 10'unu işten çıkaracağını duyurmuştu.

Tesla ayrıca yaz stajlarını iptal etti. GM de halihazırda bu iptalden yararlanmaya çalışıyor.

Del Amo, "Otomotiv topluluğumuzun gücüne inanıyoruz ve farklı yetenekleri ekibimize dahil etmeye hevesliyiz" diye yazdı.

İşe alım duyurusuyla ilgili açıklama yapan General Motors sözcüsü, "Özellikle mühendislik, yazılım geliştirme ve elektrifikasyon gibi alanlarda her zaman yeni yetenekler arıyoruz ve popüler stajyer programlarımıza başvuranları memnuniyetle karşılıyoruz. GM bir kariyere başlamak için harika bir yer" dedi.

Geçen hafta birkaç öğrenci, Tesla'daki stajlarının başlamasına sadece haftalar kala şirketin teklifleri geri çektiğini duyurmuştu.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk son zamanlarda bir dizi işten çıkarma kararı aldı ve sonuncusu da bu hafta gerçekleşti. Bu son işten çıkarma şirketin yazılım, servis ve mühendislik departmanlarını etkiledi.

Elektrikli araçların şarj istasyonu ağından sorumlu ekip de dahil şirketin diğer birimlerinde de işten çıkarmalar yaşandı. Şarj istasyonu ağından sorumlu ekipten en az 500 kişinin işini kaybettiği düşünülüyor.

Geçen ay Musk, Tesla'nın elektrikli araç şarj istasyonu ağı başkanı Rebecca Tinucci ve yeni araçlar programı başkanı Daniel Ho'nun şirketten ayrıldığını duyurmuştu.

İşten çıkarmaları açıklayan Musk, geçen ay çalışanlara gönderdiği bir notta her 5 yılda bir gerçekleştiğini belirttiği bir hamleyle şirketin "yeniden organize olma zamanının geldiğini" söylemişti. Şirketin işgücünün yüzde 10'unu çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

The Independent'a konuşan yeni işe başlayan Tesla çalışanları, işten çıkarmaların düzensiz bir şekilde gerçekleştiğini, defalarca kınama alan bazı kişilerin otomotiv şirketinde kalmaya devam ettiğini, sicili temiz çalışanlarınsa işlerini kaybettiğini belirtti.

GM'in geçmişte eski Tesla çalışanlarını işe almışlığı var. Şubatta Detroit merkezli şirket, Tesla'nın eski yöneticisi Kurt Kelty'yi batarya teknolojisinden sorumlu başkan yardımcısı olarak işe almıştı.

Bir ay sonra da Tesla'nın Austin Gigafactory'sinin eski başkan yardımcısı J.P. Clausen'ı işe almıştı.