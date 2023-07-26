Asya borsaları Fed öncesi satıcılı seyirde

Yatırımcılar Çin'de ekonomiyi destekleyici politikalar uygulanması olasılığını değerlendirirken, Asya borsaları ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen faiz artırımı öncesinde geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.03 geriledi. MSCI endeksi ay başından bu yana %3.8 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi %0.07 artış kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün ABD kapanışında %3.912'yi görmesinin ardından bugün %3.8924 seviyesindeydi.

ABD'nin faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün ABD kapanışında %4.893'ü görmesinin ardından bugün %4.8848 seviyelerinde seyrediyor.

Fed günün ilerleyen saatlerinde iki günlük politika toplantısının sona ermesinin ardından faiz kararını açıklayacak. Politika faizinin %5.25 ile %5.5 aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

Çin'de yetkililerin ülkenin koronavirüs nedeniyle zarar gören ekonomisini desteklemeye işaret etmesinin ardından ülkede destekleyici politikaların uygulamaya alınabileceği olasılığı yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etti.

Olası politikalar ile ilgili detaylı bir bilgi verilmese de devlet medyasında yer alan haberde Çin'in makro düzenlemeleri "titizlikle ve etkin şekilde" uygulayacağı ifade edildi.