Bank of America'nın kârı birinci çeyrekte, faiz gelirlerinin azalmasının etkisiyle geriledi.

ABD'nin ikinci en büyük bankası olan Bank of America, birinci çeyrekte 6.7 milyar dolar, yani hisse başına 76 sent kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 8.2 milyar dolar yani hisse başına 94 sent kâr açıklamıştı.