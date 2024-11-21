Çin, Almanya, Japonya ve ABD'yi geride bıraktı: Üçüncülüğe yükseldi

Uluslararası Robotik Federasyonunun yayımladığı "Dünya Robotik 2024" raporuna göre, Çin'in her 10 bin işçi başına kullandığı endüstriyel robot sayısı 2023 yılında 470'e ulaştı.

Ülke, imalat sektöründeki robot yoğunluğunda Güney Kore ve Singapur'un ardından üçüncü sırada yer alırken Almanya, Japonya ve ABD'yi geri bıraktı.

Güney Kore, her 10 bin işçiye karşılık kullandığı 1012 sanayi robotuyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 770 robotla Singapur izledi. Almanya 429 ve Japonya 419 ile Çin'in ardından 4. ve 5. sırada yer alırken ABD, 295 robotla kendine ancak 11. sırada yer bulabildi.

Küresel ortalama robot yoğunluğu 2023'te 10 bin işçiye karşılık 162 robot olurken, 7 yıl önce 74 olan sayının iki katının üzerine çıktı.

İlk kez 2019'da listede ilk 10'a giren Çin'in son 4 yılda robot yoğunluğunu iki katına çıkarması dikkati çekti.

Çin, geniş imalat iş gücüne karşın yüksek robot yoğunluğuna ulaştı

Uluslararası Robotik Federasyonu Başkanı Takayuki Ito, robot yoğunluğunun ülkeler arasında otomasyona adaptasyon seviyesini karşılaştırmak için kullanışlı bir barometre olduğunu belirterek "Çin bu yıl önemli bir atak yaptı. Güney Kore ve Singapur'un ardından üçüncülüğe yükselirken Almanya ve Japonya'yı geride bıraktı. Çin'in otomasyon teknolojisine yaptığı büyük yatırım, 37 milyonluk geniş imalat iş gücüne karşın yüksek bir robot yoğunluğuna ulaşmasını sağladı." denildi.

Rapora göre, Çin 2023'te 276 bin 300 endüstriyel robot kurulumu yaptı.

Veriler, Çin'in son yıllarda endüstriyel otomasyonu ilerletmeye yönelik stratejisinin sonuçlarını ortaya koyuyor. Ülke, imalat alanında verimliliği artırmak, iş gücü maliyetlerini kısarak sanayi tedarik zincirinin uluslararası rekabetçiliğini iyileştirmek için endüstriyel robotların ve ona bağlı donanım ve yazılımların kullanımına hız verdi.

2021-2025 tarihlerini kapsayan 14'üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı"nda robotik sanayinin gelişimi için sanayi robotu satışlarında yıllık yüzde 20 büyümeyle robot yoğunluğunun 2025 yılına kadar iki katına çıkarılması hedefi konulmuştu.