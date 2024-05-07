Çin, altın alım çılgınlığını genişletti: Fiyatları yükseltmişti

Çin Merkez Bankası (PBOC), nisan ayında altın rezervlerini 18 ay üst üste artırarak değerli metalin rekor seviyeye çıkmasına yardımcı olan alım çılgınlığını genişletti.

Resmi verilere göre, Çin Merkez Bankası tarafından tutulan külçe altın miktarı geçen ay 60 bin ons arttı. Bu da yaklaşık 1,87 tona denk geliyor ve toplam varlıkları 2.264,3 tona çıktı.

Güçlü talep altın fiyatlarını yükseltmişti

Çinli tüketicilerden gelen güçlü talep de fiyatların yükselmesine yardımcı olurken, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle gelen güveli liman alımları da altına destek verdi.