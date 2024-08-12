Çin’de krediler sert düştü

The Wall Street Journal tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankete göre, Çin bankaları temmuz ayında 400 milyar yuan değerinde yeni yuan kredisi açtılar. Haziran ayındaki yeni krediler 2,13 trilyon yuan olmuştu

Temmuz ayının geleneksel olarak kredi talebinin zayıf olduğu bir dönem olması nedeniyle bu düşüş büyük ölçüde mevsimsellikten kaynaklandı.

Para arzının en geniş ölçütü olan M2 yıllık bazda %6,2 oranında artarak haziran ayının hızına yaklaşmış olabilir.

Çin Merkez Bankası kredi verilerini muhtemelen ağustos ayı ortasında açıklayacak.