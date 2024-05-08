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Çin'den ABD'nin Huawei'ye ilişkin yeni adımına kınama

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yaptırım uygulanan Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei Technologies'e çip sevk eden şirketlerin lisanslarını iptal etme kararını kınadı ve bu hareketi "tipik bir ekonomik baskı uygulaması" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
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Çin'den ABD'nin Huawei'ye ilişkin yeni adımına kınama
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Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, "ABD ulusal güvenlik kavramını genelleştirdi, ekonomi ve ticaret konularını siyasallaştırdı, ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandı. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" dedi.

Açıklamada, Çin'in Çinli firmaların hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağı belirtildi.

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