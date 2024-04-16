ECB Başkanı Lagarde'dan 'faiz indirimi' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda ECB'nin yakın zamanda faiz indirimine gideceğini söyledi.

Lagarde CNBC'ye yaptığı açıklamada "Enflasyonla mücadele sürecine yönelik biraz daha güven tesis etmemiz gerekiyor ancak bu süreç beklediğimiz gibi ilerlerse ve ilerlemede büyük bir şok yaşamazsak, kısıtlayıcı para politikasını gevşetmemizin zamanı gelecek" dedi.