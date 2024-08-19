Enerji şirketler İngiltere'deki yüksek vergiler nedeniyle rotayı Norveç'e çevirdi

İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Serica Energy, ülkede giderek ağırlaşan vergi rejimi nedeniyle İngiltere'den çekilmeyi ve Norveç gibi İskandinav ülkelerine yönelmeyi düşündüğünü açıkladı.

Eğer böyle bir karar alınırsa bu, yüksek vergi artışlarının ardından birçok offshore enerji şirketinin ülkeyi terk ettiği İngiltere enerji sektörü için önemli bir darbe olabilir.

Serica Energy, günde yaklaşık 600.000 varil petrolün yanı sıra İngiltere'deki gaz arzının yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor.

İngiltere'de şirketlerin petrol ve doğal gaz kârları üzerine konan vergilerin üç yıl içinde yüzde 40'tan yaklaşık yüzde 78'e çıkarılmasının ardından, ülkenin sondaj merkezi olarak cazibesi son zamanlarda azalmaktaydı.

euronews'te yer alan habere göre İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in bütçede daha fazla vergi artışına gidilebileceğini ima etmesiyle birlikte şirketler İngiltere'den çıkış planlarını gözden geçirmeye başladı.

Gidilecek en iyi yer neresi?

Kuzey Denizi'ndeki eski petrol ve gaz sahalarını satın alarak yeniden gelir elde etmeye başlayan Serica Energy gibi şirketler için Norveç, İngiltere'ye iyi bir alternatif olarak görülüyor.

Bunun nedeni, özellikle büyük offshore enerji pazarı ve güçlü tedarikçi ağı göz önüne alındığında, Norveç'te benzer bir iş modeli kurmanın nispeten kolay olması. Norveç ayrıca petrol ve gaz endüstrisinde geniş deneyime sahip ve teknolojisi, operasyonel verimliliği ve istikrarlı iş ortamı ile oldukça ünlü.

Aynı zamanda küresel olarak genişlemek isteyen şirketler için cazip olabilecek bir dizi başka ülkeyle çifte vergi anlaşması da var.

Serica Energy, Kuzey Denizi çevresindeki diğer ülkelere de potansiyel yer değiştirme seçenekleri olarak baktığını söylüyor.

Serica Energy Yönetim Kurulu Başkanı David Latin, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Tamamen İngiltere merkezli bir şirket olmanın sonuçları şu anda korkunç" dedi.

"İşçi Partisi manifestosunun açıklandığı gün olanlara bir bakın. Petrol ve doğal gaz devlerinin hisse fiyatları üzerinde neredeyse hiç etki olmadı çünkü kârlarını yurtdışından elde ediyorlar" dedi.

"Ancak bizimki gibi İngiltere merkezli küçük şirketler için hisse fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket gerçekten önemli" diyerek ekledi.

İngiltere hala büyük ölçüde fosil yakıt ithalatına bağımlı

İngiltere, hala büyük ölçüde enerji ithalatına bağımlı. Birleşik Krallık Enerji İstatistikleri Özeti'ne (DUKES) göre, ülkenin net enerji ithalatı 2022'de yüzde 37 iken, 2023'te yüzde 40,8'e yükseldi.

İngiltere enerji ihtiyacının büyük bir kısmını hala fosil yakıtlardan elde ettiği için, daha fazla şirket yoluna devam etmeyi tercih ettikçe, enerji şirketleri üzerindeki vergi artışları büyüyen bir sorun haline geliyor.

Ülkenin yenilenebilir enerji altyapısını aynı hızda geliştirememesi, enerji ithalatına daha fazla bağımlı olmasına ve dolayısıyla ekonomik olarak daha kırılgan hale gelmesine yol açabilir.

Bazı politikacılar, petrol ve gaz şirketlerine karşı kararlı adımlar atmalarını isteyen çevreci grupların baskısı altında.

Shell de dahil olmak üzere bazı şirketler, enerji şirketlerinin hala hoş karşılandığı ve daha yüksek değerlemelerden ve daha geniş bir yatırımcı yelpazesinden yararlanabilecekleri Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) taşınmayı düşünüyor.